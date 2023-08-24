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Упавший в Тверской области самолет Пригожина не был застрахован в России - РИА Новости, 24.08.2023
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15:12 24.08.2023 (обновлено: 16:43 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/strakhovka-1892006556.html
Упавший в Тверской области самолет Пригожина не был застрахован в России
Упавший в Тверской области самолет Пригожина не был застрахован в России - РИА Новости, 24.08.2023
Упавший в Тверской области самолет Пригожина не был застрахован в России
Владелец упавшего в Тверской области самолета Embraer Legacy компания "МНТ-Аэро" не оформляла полис российского обязательного страхования гражданской... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:12
2023-08-24T16:43
евгений пригожин
происшествия
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владелец упавшего в Тверской области самолета Embraer Legacy компания "МНТ-Аэро" не оформляла полис российского обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП), следует из данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО), которые изучили РИА Новости. Журналисты агентства, проверив наличие соответствующего полиса по ИНН страхователя в реестре полисов ОСГОП на сайте НССО, выяснили, что этот документ в базе отсутствует. Согласно ОСГОП, родственники погибших вправе рассчитывать на компенсацию до 2,025 миллиона рублей. Как пояснил РИА Новости источник на страховом рынке, у ООО "МНТ-Аэро" могла действовать страховка по международному праву. Это предположение агентство пока подтвердить не может. "То есть по самолету перевозчик может не заключать договор ответственности ОСГОП. Такие рейсы страхуются на условиях не хуже, чем национальное законодательство. Таким образом, выплаты международного страховщика должны быть не меньше, чем по ОСГОП", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что авиаперевозчик обязан иметь договор страхования ответственности перевозки пассажиров по российскому или по международному законодательству, даже если полис покупается у отечественного страховщика. Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230824/embraer-1891897360.html
https://ria.ru/20230824/samolet-1892000233.html
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
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евгений пригожин, происшествия, крушение частного самолета в тверской области
Евгений Пригожин, Происшествия, Крушение частного самолета в Тверской области
Упавший в Тверской области самолет Пригожина не был застрахован в России

Владелец упавшего Embraer не имел российской страховки

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
Перейти в медиабанк
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владелец упавшего в Тверской области самолета Embraer Legacy компания "МНТ-Аэро" не оформляла полис российского обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП), следует из данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО), которые изучили РИА Новости.
Журналисты агентства, проверив наличие соответствующего полиса по ИНН страхователя в реестре полисов ОСГОП на сайте НССО, выяснили, что этот документ в базе отсутствует.
Согласно ОСГОП, родственники погибших вправе рассчитывать на компенсацию до 2,025 миллиона рублей.
Как пояснил РИА Новости источник на страховом рынке, у ООО "МНТ-Аэро" могла действовать страховка по международному праву. Это предположение агентство пока подтвердить не может.
«
"То есть по самолету перевозчик может не заключать договор ответственности ОСГОП. Такие рейсы страхуются на условиях не хуже, чем национальное законодательство. Таким образом, выплаты международного страховщика должны быть не меньше, чем по ОСГОП", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что авиаперевозчик обязан иметь договор страхования ответственности перевозки пассажиров по российскому или по международному законодательству, даже если полис покупается у отечественного страховщика.
Элемент хвостового оперения упавшего частного самолета Embraer - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина
09:29
Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Евгений ПригожинПроисшествияКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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