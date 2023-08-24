https://ria.ru/20230824/stavka-1891990475.html

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 25 процентов

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 25 процентов - РИА Новости, 24.08.2023

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 25 процентов

Центральный банк Турции повысил учётную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%, эксперты прогнозировали осторожное повышение. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:45

2023-08-24T14:45

2023-08-24T14:45

турция

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Центральный банк Турции повысил учётную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%, эксперты прогнозировали осторожное повышение. "Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку - ставку аукционного однонедельного репо - на 750 базисных пунктов, до 25%", - говорится в заявлении центробанка. При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения банковских ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение. Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.

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турция, центральный банк рф (цб рф), экономика