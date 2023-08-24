Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891878786.html
Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник
Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник - РИА Новости, 24.08.2023
Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник
Вторая попытка КНДР запустить военный разведывательный спутник была успешнее, чем предыдущая, и Пхеньян продолжит испытательные запуски, чтобы достичь... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:58
2023-08-24T04:58
пхеньян
желтое море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/22/1553252240_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_9dfe746aa9d453a9c33b0d8e30c65b39.jpg
СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Вторая попытка КНДР запустить военный разведывательный спутник была успешнее, чем предыдущая, и Пхеньян продолжит испытательные запуски, чтобы достичь последовательного прогресса, как это было в прошлом с его ракетной программой, считает эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв. КНДР в четверг официально заявила о неудаче второй попытки запуска военного разведывательного спутника и сообщила, что попытается осуществить третий запуск в октябре. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии ранее сообщал, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана. Хрусталев заявил РИА Новости, что каждая новая попытка КНДР запустить спутник несколько успешнее предыдущей, что демонстрирует прогресс в работе северокорейских специалистов. "Надо отдать должное. Несмотря на то что и во второй раз ракета "Чхоллима-1" не смогла вывести спутник на орбиту, есть явный прогресс. В первый пуск отработала штатно первая ступень, и отказ произошел в системах второй ступени. А в этот запуск уже и первая, и вторая отработали штатно, а ЧП случилось уже с третьей ступенью. Собственно, то, насколько дальше улетела ракета, чем в прошлый раз, указывает на то, что в этот раз (запуск прошел) сильно лучше", - пояснил Хрусталев. По словам эксперта, текущая ситуация с запусками спутника КНДР напоминает процесс развития ее ракетной программы в 2016-2017 годах, когда у Пхеньяна было "много новых ракет и их аварийных пусков", и был "мучительный этап", на котором постоянно случались неудачи, но каждый раз момент аварии происходил "все позже и позже" в программе полета. "А потом новая ракета уже летела как надо. И на повторных пусках снова все было штатно. Однако до этого был долгий период неудач и работы на успех "методом последовательного приближения", поясняет эксперт, отмечая, что КНДР и в этом случае продолжит постепенную доработку ракеты. КНДР 31 мая произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса тогда назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива, пообещав в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891876648.html
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891874043.html
пхеньян
желтое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/22/1553252240_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_146bfcc07abd128e8cd07accdd9b8fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхеньян, желтое море
Пхеньян, Желтое море
Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник

Эксперт Хрусталев: каждая попытка КНДР запустить спутник успешнее предыдущей

© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Вторая попытка КНДР запустить военный разведывательный спутник была успешнее, чем предыдущая, и Пхеньян продолжит испытательные запуски, чтобы достичь последовательного прогресса, как это было в прошлом с его ракетной программой, считает эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв.
КНДР в четверг официально заявила о неудаче второй попытки запуска военного разведывательного спутника и сообщила, что попытается осуществить третий запуск в октябре. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии ранее сообщал, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.
Северокорейский военнослужащий на космодроме - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск спутника КНДР
04:03
Хрусталев заявил РИА Новости, что каждая новая попытка КНДР запустить спутник несколько успешнее предыдущей, что демонстрирует прогресс в работе северокорейских специалистов.
"Надо отдать должное. Несмотря на то что и во второй раз ракета "Чхоллима-1" не смогла вывести спутник на орбиту, есть явный прогресс. В первый пуск отработала штатно первая ступень, и отказ произошел в системах второй ступени. А в этот запуск уже и первая, и вторая отработали штатно, а ЧП случилось уже с третьей ступенью. Собственно, то, насколько дальше улетела ракета, чем в прошлый раз, указывает на то, что в этот раз (запуск прошел) сильно лучше", - пояснил Хрусталев.
По словам эксперта, текущая ситуация с запусками спутника КНДР напоминает процесс развития ее ракетной программы в 2016-2017 годах, когда у Пхеньяна было "много новых ракет и их аварийных пусков", и был "мучительный этап", на котором постоянно случались неудачи, но каждый раз момент аварии происходил "все позже и позже" в программе полета.
"А потом новая ракета уже летела как надо. И на повторных пусках снова все было штатно. Однако до этого был долгий период неудач и работы на успех "методом последовательного приближения", поясняет эксперт, отмечая, что КНДР и в этом случае продолжит постепенную доработку ракеты.
КНДР 31 мая произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса тогда назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива, пообещав в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник
02:55
 
ПхеньянЖелтое море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала