https://ria.ru/20230824/sputnik-1891878786.html

Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник

Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник - РИА Новости, 24.08.2023

Эксперт заявил о прогрессе КНДР при каждой новой попытке запустить спутник

Вторая попытка КНДР запустить военный разведывательный спутник была успешнее, чем предыдущая, и Пхеньян продолжит испытательные запуски, чтобы достичь... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:58

2023-08-24T04:58

2023-08-24T04:58

пхеньян

желтое море

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СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Вторая попытка КНДР запустить военный разведывательный спутник была успешнее, чем предыдущая, и Пхеньян продолжит испытательные запуски, чтобы достичь последовательного прогресса, как это было в прошлом с его ракетной программой, считает эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв. КНДР в четверг официально заявила о неудаче второй попытки запуска военного разведывательного спутника и сообщила, что попытается осуществить третий запуск в октябре. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии ранее сообщал, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана. Хрусталев заявил РИА Новости, что каждая новая попытка КНДР запустить спутник несколько успешнее предыдущей, что демонстрирует прогресс в работе северокорейских специалистов. "Надо отдать должное. Несмотря на то что и во второй раз ракета "Чхоллима-1" не смогла вывести спутник на орбиту, есть явный прогресс. В первый пуск отработала штатно первая ступень, и отказ произошел в системах второй ступени. А в этот запуск уже и первая, и вторая отработали штатно, а ЧП случилось уже с третьей ступенью. Собственно, то, насколько дальше улетела ракета, чем в прошлый раз, указывает на то, что в этот раз (запуск прошел) сильно лучше", - пояснил Хрусталев. По словам эксперта, текущая ситуация с запусками спутника КНДР напоминает процесс развития ее ракетной программы в 2016-2017 годах, когда у Пхеньяна было "много новых ракет и их аварийных пусков", и был "мучительный этап", на котором постоянно случались неудачи, но каждый раз момент аварии происходил "все позже и позже" в программе полета. "А потом новая ракета уже летела как надо. И на повторных пусках снова все было штатно. Однако до этого был долгий период неудач и работы на успех "методом последовательного приближения", поясняет эксперт, отмечая, что КНДР и в этом случае продолжит постепенную доработку ракеты. КНДР 31 мая произвела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса тогда назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива, пообещав в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.

https://ria.ru/20230824/sputnik-1891876648.html

https://ria.ru/20230824/sputnik-1891874043.html

пхеньян

желтое море

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пхеньян, желтое море