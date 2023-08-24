Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск спутника КНДР
МИД Японии: Токио, Сеул и Вашингтон обсудили запуск спутника-разведчика КНДР
© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме. Архивное фото
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Спецпредставители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили информацию о намерении Северной Кореи осуществить запуск спутника, подчеркнув его недопустимость, и призвали КНДР немедленно отказаться от плана.
Согласно пресс-релизу японского МИД, в телефонном разговоре участвовали спецпредставитель США по КНДР Сон Ким, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и генеральный директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу.
"Все стороны выступили с решительным осуждением пуска 24 августа Северной Кореей с использованием технологий баллистических ракет с целью выведения спутника. В очередной раз стороны сошлись во мнении, что подобные действия представляют серьезную и неотъемлемую угрозу региональной безопасности, а также представляет отчетливый и серьезный вызов международному сообществу", - отмечается в документе МИД Японии.
Стороны также подчеркнули приверженность стремлению достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.
Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника и что попытается осуществить третий запуск в октябре.
Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.