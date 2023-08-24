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Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск спутника КНДР - РИА Новости, 24.08.2023
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04:03 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891876648.html
Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск спутника КНДР
Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск спутника КНДР - РИА Новости, 24.08.2023
Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск спутника КНДР
Спецпредставители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили информацию о намерении Северной Кореи осуществить запуск спутника, подчеркнув его недопустимость, и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:03
2023-08-24T04:03
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сон ким
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Спецпредставители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили информацию о намерении Северной Кореи осуществить запуск спутника, подчеркнув его недопустимость, и призвали КНДР немедленно отказаться от плана. Согласно пресс-релизу японского МИД, в телефонном разговоре участвовали спецпредставитель США по КНДР Сон Ким, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и генеральный директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу. "Все стороны выступили с решительным осуждением пуска 24 августа Северной Кореей с использованием технологий баллистических ракет с целью выведения спутника. В очередной раз стороны сошлись во мнении, что подобные действия представляют серьезную и неотъемлемую угрозу региональной безопасности, а также представляет отчетливый и серьезный вызов международному сообществу", - отмечается в документе МИД Японии. Стороны также подчеркнули приверженность стремлению достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН. Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника и что попытается осуществить третий запуск в октябре. Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891874043.html
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япония, сон ким, оон, южная корея, сша, в мире
Япония, Сон Ким, ООН, Южная Корея, США, В мире
Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск спутника КНДР

МИД Японии: Токио, Сеул и Вашингтон обсудили запуск спутника-разведчика КНДР

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме
Северокорейский военнослужащий на космодроме - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Спецпредставители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили информацию о намерении Северной Кореи осуществить запуск спутника, подчеркнув его недопустимость, и призвали КНДР немедленно отказаться от плана.
Согласно пресс-релизу японского МИД, в телефонном разговоре участвовали спецпредставитель США по КНДР Сон Ким, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и генеральный директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник
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"Все стороны выступили с решительным осуждением пуска 24 августа Северной Кореей с использованием технологий баллистических ракет с целью выведения спутника. В очередной раз стороны сошлись во мнении, что подобные действия представляют серьезную и неотъемлемую угрозу региональной безопасности, а также представляет отчетливый и серьезный вызов международному сообществу", - отмечается в документе МИД Японии.
Стороны также подчеркнули приверженность стремлению достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.
Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника и что попытается осуществить третий запуск в октябре.
Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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