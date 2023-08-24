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США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник - РИА Новости, 24.08.2023
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02:55 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891874043.html
США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник
США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник - РИА Новости, 24.08.2023
США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник
США видят угрозу в попытках КНДР запустить разведывательный спутник и призывают Пхеньян отказаться от такой активности, сообщили в госдепе. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:55
2023-08-24T02:55
япония
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США видят угрозу в попытках КНДР запустить разведывательный спутник и призывают Пхеньян отказаться от такой активности, сообщили в госдепе. "Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших угрожающих действий и заняться серьезной и устойчивой дипломатией", - заявил РИА Новости представитель американского ведомства. В госдепе отметили, что запуск спутника нарушает резолюции ООН, поскольку для его вывода на орбиту используются технологии баллистических ракет. США призывают КНДР к диалогу, отметили в ведомстве. Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, попытается осуществить третий запуск в октябре. Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана. КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
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япония, сша, тихий океан, оон, в мире
Япония, США, Тихий океан, ООН, В мире
США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник

Госдеп США: Вашингтон видит угрозу в попытках КНДР запустить спутник-разведчик

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг КНДР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США видят угрозу в попытках КНДР запустить разведывательный спутник и призывают Пхеньян отказаться от такой активности, сообщили в госдепе.
«
"Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших угрожающих действий и заняться серьезной и устойчивой дипломатией", - заявил РИА Новости представитель американского ведомства.
В госдепе отметили, что запуск спутника нарушает резолюции ООН, поскольку для его вывода на орбиту используются технологии баллистических ракет. США призывают КНДР к диалогу, отметили в ведомстве.
Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, попытается осуществить третий запуск в октябре.
Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.
КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 22:54
 
ЯпонияСШАТихий океанООНВ мире
 
 
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