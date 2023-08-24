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США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник

США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник - РИА Новости, 24.08.2023

США увидели угрозу в попытках КНДР запустить спутник

США видят угрозу в попытках КНДР запустить разведывательный спутник и призывают Пхеньян отказаться от такой активности, сообщили в госдепе. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:55

2023-08-24T02:55

2023-08-24T02:55

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США видят угрозу в попытках КНДР запустить разведывательный спутник и призывают Пхеньян отказаться от такой активности, сообщили в госдепе. "Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших угрожающих действий и заняться серьезной и устойчивой дипломатией", - заявил РИА Новости представитель американского ведомства. В госдепе отметили, что запуск спутника нарушает резолюции ООН, поскольку для его вывода на орбиту используются технологии баллистических ракет. США призывают КНДР к диалогу, отметили в ведомстве. Как сообщали СМИ, КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, попытается осуществить третий запуск в октябре. Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии сообщало, что фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана. КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.

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япония, сша, тихий океан, оон, в мире