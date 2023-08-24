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Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно - РИА Новости, 24.08.2023
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00:30 24.08.2023 (обновлено: 04:01 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/sputnik-1891868410.html
Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно
Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно - РИА Новости, 24.08.2023
Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно
КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:30
2023-08-24T04:01
в мире
япония
тихий океан
желтое море
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, КНДР попытается осуществить третий запуск в октябре.Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Северокорейская ракета пересекла территорию Японии в сторону Тихого океана, после чего воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила, что речь идет о пуске ракеты-носителя. Минобороны Японии сообщило, что обломки ракеты упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1", оснащенной новым двигателем, но в работе силовой установки второй ступени возник сбой, в результате чего ракета упала в Желтое море.Государственное управление КНДР по освоению космоса объяснило случившееся ненадежностью и нестабильностью новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
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в мире, япония, тихий океан, желтое море
В мире, Япония, Тихий океан, Желтое море
Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно

"Ренхап": КНДР заявила о провале второй попытки запуска спутника-разведчика

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме
Северокорейский военнослужащий на космодроме - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, КНДР попытается осуществить третий запуск в октябре.
Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Северокорейская ракета пересекла территорию Японии в сторону Тихого океана, после чего воздушная тревога была отменена.
Южная Корея сообщила, что речь идет о пуске ракеты-носителя. Минобороны Японии сообщило, что обломки ракеты упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.
КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1", оснащенной новым двигателем, но в работе силовой установки второй ступени возник сбой, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса объяснило случившееся ненадежностью и нестабильностью новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
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В миреЯпонияТихий океанЖелтое море
 
 
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