https://ria.ru/20230824/sputnik-1891868410.html

Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно

Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно - РИА Новости, 24.08.2023

Вторая попытка КНДР запустить спутник закончилась неудачно

КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:30

2023-08-24T00:30

2023-08-24T04:01

в мире

япония

тихий океан

желтое море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/72/1511717273_765:0:4237:1953_1920x0_80_0_0_a815dbde6064acb7e712dd8e4bea6d36.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."КНДР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, КНДР попытается осуществить третий запуск в октябре.Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Северокорейская ракета пересекла территорию Японии в сторону Тихого океана, после чего воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила, что речь идет о пуске ракеты-носителя. Минобороны Японии сообщило, что обломки ракеты упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1", оснащенной новым двигателем, но в работе силовой установки второй ступени возник сбой, в результате чего ракета упала в Желтое море.Государственное управление КНДР по освоению космоса объяснило случившееся ненадежностью и нестабильностью новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.

https://ria.ru/20230823/protest-1891862487.html

япония

тихий океан

желтое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, тихий океан, желтое море