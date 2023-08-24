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Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 24.08.2023 (обновлено: 13:12 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891957500.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:06
2023-08-24T13:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230824/udar-1891955752.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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