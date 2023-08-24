https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891957500.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:06
2023-08-24T13:06
2023-08-24T13:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230824/udar-1891955752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 солдат на Херсонском направлении
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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