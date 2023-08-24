https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891957500.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.08.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:06

2023-08-24T13:06

2023-08-24T13:12

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230824/udar-1891955752.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность