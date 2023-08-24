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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 24.08.2023 (обновлено: 14:26 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891956464.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях - РИА Новости, 24.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях
На купянском и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:04
2023-08-24T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На купянском и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности, отметили в Минобороны. В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии отражено пять атак противника в районах Новоселовского и Новоегоровки ЛНР и Синьковки Харьковской области."За сутки на купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии в течение суток отражено пять атак противника в районах Работино и Успеновки Запорожской области."Потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
луганская народная республика
запорожская область
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Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ
Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях

МО: ВСУ потеряли около 160 военных на Купянском и Запорожском направлениях

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На купянском и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности, отметили в Минобороны. В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии отражено пять атак противника в районах Новоселовского и Новоегоровки ЛНР и Синьковки Харьковской области.
"За сутки на купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.
На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии в течение суток отражено пять атак противника в районах Работино и Успеновки Запорожской области.
"Потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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