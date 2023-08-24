https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891956464.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях - РИА Новости, 24.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях
На купянском и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:04
2023-08-24T13:04
2023-08-24T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
луганская народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891966168_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e97e0824080750782ae724c589c7b2d.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На купянском и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности, отметили в Минобороны. В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии отражено пять атак противника в районах Новоселовского и Новоегоровки ЛНР и Синьковки Харьковской области."За сутки на купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии в течение суток отражено пять атак противника в районах Работино и Успеновки Запорожской области."Потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891966168_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_659e7f4a2e6364c68b55c4d876c299b6.jpg
Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ
Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ
2023-08-24T13:04
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях
МО: ВСУ потеряли около 160 военных на Купянском и Запорожском направлениях