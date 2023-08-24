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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях - РИА Новости, 24.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях

На купянском и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:04

2023-08-24T13:04

2023-08-24T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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украина

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На купянском и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности, отметили в Минобороны. В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии отражено пять атак противника в районах Новоселовского и Новоегоровки ЛНР и Синьковки Харьковской области."За сутки на купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии в течение суток отражено пять атак противника в районах Работино и Успеновки Запорожской области."Потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

луганская народная республика

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Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ 2023-08-24T13:04 true PT0M15S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, луганская народная республика, запорожская область