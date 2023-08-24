Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 230 солдат на Южнодонецком направлении
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку украинских сил, уничтожила за сутки до 230 военнослужащих и семь единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики. В результате боев на южнодонецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.