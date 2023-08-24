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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 24.08.2023 (обновлено: 13:22 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891956190.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку украинских сил, уничтожила за сутки до 230 военнослужащих и семь единиц техники противника,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:03
2023-08-24T13:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку украинских сил, уничтожила за сутки до 230 военнослужащих и семь единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики. В результате боев на южнодонецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20230824/udar-1891956099.html
россия
запорожская область
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку украинских сил, уничтожила за сутки до 230 военнослужащих и семь единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики. В результате боев на южнодонецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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