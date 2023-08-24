https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891956190.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.08.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку украинских сил, уничтожила за сутки до 230 военнослужащих и семь единиц техники противника,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:03

2023-08-24T13:03

2023-08-24T13:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886903349_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_2b1664d5f13684d7fdb54747c3223142.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку украинских сил, уничтожила за сутки до 230 военнослужащих и семь единиц техники противника, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики. В результате боев на южнодонецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230824/udar-1891956099.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика