Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 24.08.2023 (обновлено: 12:08 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891908134.html
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре
Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, две лодки с 8 украинскими военными, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:16
2023-08-24T12:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, две лодки с 8 украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: 2 лодки с 8 боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также была подбита гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения. Кроме того, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и две позиции подразделений украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c3767894ba63d0ae5e670e28794a49ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре

ВС России за сутки уничтожили две лодки с восемью украинскими военными на Днепре

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРека Днепр
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Река Днепр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, две лодки с 8 украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: 2 лодки с 8 боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также была подбита гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения.
Кроме того, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и две позиции подразделений украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала