https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891908134.html

ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре

ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре - РИА Новости, 24.08.2023

ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре

Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, две лодки с 8 украинскими военными, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:16

2023-08-24T10:16

2023-08-24T12:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, две лодки с 8 украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: 2 лодки с 8 боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также была подбита гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения. Кроме того, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и две позиции подразделений украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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