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ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре
Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, две лодки с 8 украинскими военными, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:16
2023-08-24T10:16
2023-08-24T12:08
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, две лодки с 8 украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: 2 лодки с 8 боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также была подбита гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения. Кроме того, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и две позиции подразделений украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две лодки с украинскими военными на Днепре
ВС России за сутки уничтожили две лодки с восемью украинскими военными на Днепре