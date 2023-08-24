https://ria.ru/20230824/soglashenie-1891869160.html

Минск прекратил действие соглашения с Киевом о молодежной политике

Минск прекратил действие соглашения с Киевом о молодежной политике - РИА Новости, 24.08.2023

Минск прекратил действие соглашения с Киевом о молодежной политике

Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области молодёжной политики, говорится в постановлении Совета... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:47

2023-08-24T00:47

2023-08-24T00:47

белоруссия

украина

киев

в мире

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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области молодёжной политики, говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. "Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области молодёжной политики, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года", - говорится в документе. Правительство поручило МИД направить уведомление о прекращении данного соглашения. Постановление вступило в силу с момента принятия - 22 августа. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.

https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html

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белоруссия, украина, киев, в мире