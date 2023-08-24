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Минск прекратил действие соглашения с Киевом о молодежной политике
Минск прекратил действие соглашения с Киевом о молодежной политике - РИА Новости, 24.08.2023
Минск прекратил действие соглашения с Киевом о молодежной политике
Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области молодёжной политики, говорится в постановлении Совета... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:47
2023-08-24T00:47
2023-08-24T00:47
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области молодёжной политики, говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. "Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области молодёжной политики, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года", - говорится в документе. Правительство поручило МИД направить уведомление о прекращении данного соглашения. Постановление вступило в силу с момента принятия - 22 августа. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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белоруссия, украина, киев, в мире
Белоруссия, Украина, Киев, В мире
Минск прекратил действие соглашения с Киевом о молодежной политике
Белоруссия решила прекратить действие соглашения с Киевом о молодежной политике