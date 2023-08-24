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Рестораны в Сочи отправили более тысячи детских вещей в новые регионы - РИА Новости, 24.08.2023
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12:31 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sochi-1891947026.html
Рестораны в Сочи отправили более тысячи детских вещей в новые регионы
Рестораны в Сочи отправили более тысячи детских вещей в новые регионы - РИА Новости, 24.08.2023
Рестораны в Сочи отправили более тысячи детских вещей в новые регионы
Заместитель генерального директора двух ресторанов "Пальмира" в Сочи Константин Первухин рассказал РИА Новости, что совместно со своим директором Сергеем... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:31
2023-08-24T12:31
надежные люди
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Заместитель генерального директора двух ресторанов "Пальмира" в Сочи Константин Первухин рассказал РИА Новости, что совместно со своим директором Сергеем Чигириным отправил более тысячи детских вещей в новые регионы России. Как пояснил Первухин, Чигирин является генеральным директором двух магазинов одежды французского бренда в Сочи и руководителем ресторанов "Пальмира". По словам Первухина, на фоне геополитических событий Чигирин принял решение закрыть один из магазинов, поскольку международная логистика стала слишком сложной. Вещи из закрытого магазина предприниматели решили отправить в новые регионы России. Совместными усилиями бизнесмены консолидировали французские вещи в посылки, чтобы передать их детям, в коробки собрали одежду для самых маленьких и подростков. "Это не было спонтанным решением. Вообще, детям малообеспеченным, сиротам мы помогаем достаточно давно, в разных регионах это было по-разному, помогали организовывать мероприятия военно-патриотические, оказывали прямую помощь, открывали спортзал. Когда стали заниматься бизнесом в Сочи, внутри нас ничего не поменялось, а после начала специальной военной операции вообще считаем это своим долгом. Сергей Владимирович (Чигирин - ред.) решил закрыть один магазин Ocaidi, более тысячи наименований детских вещей в итоге отправили детям в наши новые регионы", - сказал Первухин. Он уточнил, что отправкой груза занималась председатель молодежного парламента в Сочи Нана Михайлова, она с волонтёрами отвезла вещи в новые регионы. "Нана Михайлова лично поехала в эти регионы, и когда мы увидели радость детей на фото и видеорепортажах, она восхитила нас: хрупкая, но очень сильная, добрая девушка", - отметил Первухин. Отзывчивость Михайловой настолько впечатлила руководителей магазинов, что они предложили ей оказывать благотворительную помощь за счет финансирования ресторанов "Пальмира", которые находятся во владении Первухина и Чигирина. "Так, ежемесячно при поддержке администрации Центрального района города Сочи мы проводим благотворительные вечера и концерты для участников СВО и их семей, два раза в месяц для детей. Нана - большая молодец, и мы надеемся, что в дальнейшем всё будет ещё лучше, и главное, все по-настоящему, а это обязательно сделает нашу страну ещё лучше", - заключил Первухин. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230824/pevtsy-1891939024.html
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Рестораны в Сочи отправили более тысячи детских вещей в новые регионы

Владельцы ресторанов в Сочи отправили более тысячи детских вещей в новые регионы

© Фото предоставлено замдиректором ресторана "Пальмира" Константином ПервухинымВладельцы ресторанов в Сочи отправили более 1 тыс детских вещей в новые регионы
Владельцы ресторанов в Сочи отправили более 1 тыс детских вещей в новые регионы
© Фото предоставлено замдиректором ресторана "Пальмира" Константином Первухиным
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Заместитель генерального директора двух ресторанов "Пальмира" в Сочи Константин Первухин рассказал РИА Новости, что совместно со своим директором Сергеем Чигириным отправил более тысячи детских вещей в новые регионы России.
Как пояснил Первухин, Чигирин является генеральным директором двух магазинов одежды французского бренда в Сочи и руководителем ресторанов "Пальмира". По словам Первухина, на фоне геополитических событий Чигирин принял решение закрыть один из магазинов, поскольку международная логистика стала слишком сложной. Вещи из закрытого магазина предприниматели решили отправить в новые регионы России.
© Фото предоставлено замдиректором ресторана "Пальмира" Константином ПервухинымВладельцы ресторанов в Сочи отправили более 1 тыс детских вещей в новые регионы
Владельцы ресторанов в Сочи отправили более 1 тыс детских вещей в новые регионы
© Фото предоставлено замдиректором ресторана "Пальмира" Константином Первухиным
Владельцы ресторанов в Сочи отправили более 1 тыс детских вещей в новые регионы
Совместными усилиями бизнесмены консолидировали французские вещи в посылки, чтобы передать их детям, в коробки собрали одежду для самых маленьких и подростков.
"Это не было спонтанным решением. Вообще, детям малообеспеченным, сиротам мы помогаем достаточно давно, в разных регионах это было по-разному, помогали организовывать мероприятия военно-патриотические, оказывали прямую помощь, открывали спортзал. Когда стали заниматься бизнесом в Сочи, внутри нас ничего не поменялось, а после начала специальной военной операции вообще считаем это своим долгом. Сергей Владимирович (Чигирин - ред.) решил закрыть один магазин Ocaidi, более тысячи наименований детских вещей в итоге отправили детям в наши новые регионы", - сказал Первухин.
Он уточнил, что отправкой груза занималась председатель молодежного парламента в Сочи Нана Михайлова, она с волонтёрами отвезла вещи в новые регионы. "Нана Михайлова лично поехала в эти регионы, и когда мы увидели радость детей на фото и видеорепортажах, она восхитила нас: хрупкая, но очень сильная, добрая девушка", - отметил Первухин.
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Отзывчивость Михайловой настолько впечатлила руководителей магазинов, что они предложили ей оказывать благотворительную помощь за счет финансирования ресторанов "Пальмира", которые находятся во владении Первухина и Чигирина. "Так, ежемесячно при поддержке администрации Центрального района города Сочи мы проводим благотворительные вечера и концерты для участников СВО и их семей, два раза в месяц для детей. Нана - большая молодец, и мы надеемся, что в дальнейшем всё будет ещё лучше, и главное, все по-настоящему, а это обязательно сделает нашу страну ещё лучше", - заключил Первухин.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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Надежные людиСочиКраснодарский край
 
 
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