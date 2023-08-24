https://ria.ru/20230824/soboleznovanie-1892074642.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью - РИА Новости, 25.08.2023

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-24T19:02

2023-08-24T19:02

2023-08-25T01:42

тверь

владимир путин

крушение частного самолета в тверской области

тверская область

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области."Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", — заявил президент.Он подчеркнул, что, согласно первичным данным, в самолете находились в том числе сотрудники "Группы Вагнера". Глава государства отметил весомый вклад этих людей в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Он заявил, что в России об этом знают и никогда не забудут.Президент также упомянул основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Путин подчеркнул, что знал его с 1990-х годов."Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", — сказал он.Путин также назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который успешно работал не только в России, но и, в частности, в Африке. Там он занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней, напомнил президент. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.Как сообщил президент, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования авиакатастрофы. Он добавил, что сейчас проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. При этом Путин заверил, что расследование этого дела доведут до конца.Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html

https://ria.ru/20230824/strakhovka-1892006556.html

тверь

тверская область

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Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы об этом знаем и не забудем Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем 2023-08-24T19:02 true PT1M55S

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Наталья Макарова

тверь, владимир путин, крушение частного самолета в тверской области, тверская область