https://ria.ru/20230824/soboleznovanie-1892074642.html
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью - РИА Новости, 25.08.2023
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-24T19:02
2023-08-24T19:02
2023-08-25T01:42
тверь
владимир путин
крушение частного самолета в тверской области
тверская область
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области."Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", — заявил президент.Он подчеркнул, что, согласно первичным данным, в самолете находились в том числе сотрудники "Группы Вагнера". Глава государства отметил весомый вклад этих людей в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Он заявил, что в России об этом знают и никогда не забудут.Президент также упомянул основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Путин подчеркнул, что знал его с 1990-х годов."Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", — сказал он.Путин также назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который успешно работал не только в России, но и, в частности, в Африке. Там он занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней, напомнил президент. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.Как сообщил президент, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования авиакатастрофы. Он добавил, что сейчас проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. При этом Путин заверил, что расследование этого дела доведут до конца.Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230824/prigozhin-1892040273.html
https://ria.ru/20230824/samolet-1891875793.html
https://ria.ru/20230824/strakhovka-1892006556.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, мы об этом знаем и не забудем
Путин: "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем
2023-08-24T19:02
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тверь, владимир путин, крушение частного самолета в тверской области, тверская область
Тверь, Владимир Путин, Крушение частного самолета в Тверской области, Тверская область
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Путин высказал соболезнования семьям погибших при крушении Embraer
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
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"Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", — заявил президент.
Он подчеркнул, что, согласно первичным данным, в самолете находились в том числе сотрудники "Группы Вагнера". Глава государства отметил весомый вклад этих людей в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Он заявил, что в России об этом знают и никогда не забудут.
Президент также упомянул основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Путин подчеркнул, что знал его с 1990-х годов.
Командир "Ахмата" предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина
"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", — сказал он.
Путин также назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который успешно работал не только в России, но и, в частности, в Африке. Там он занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней, напомнил президент. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.
Как сообщил президент, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования авиакатастрофы. Он добавил, что сейчас проводятся технические и генетические экспертизы, которые требуют времени. При этом Путин заверил, что расследование этого дела доведут до конца.
Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией
списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин
. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Упавший в Тверской области самолет Пригожина не был застрахован в России