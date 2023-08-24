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Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали - РИА Новости, 24.08.2023
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Туризм
 
17:48 24.08.2023 (обновлено: 18:25 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/shtraf-1892053962.html
Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали
Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали - РИА Новости, 24.08.2023
Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали
Суд оштрафовал на 5 миллионов рублей компанию, которая незаконно отправила детей в Турцию, а тех в итоге выселили из отеля за неуплату, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:48
2023-08-24T18:25
турция
генеральная прокуратура рф
россия
туризм
кемер
новости - туризм
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на 5 миллионов рублей компанию, которая незаконно отправила детей в Турцию, а тех в итоге выселили из отеля за неуплату, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.&quot;Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении стали результаты проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации... Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), назначил ООО &quot;Колибри-ТУР МСК&quot; штраф в размере 5 миллионов рублей&quot;, - говорится в сообщении.По данным ведомства, ООО "Колибри-ТУР МСК" не является туроператором, законных оснований на реализацию туров у нее нет, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет. Несмотря на это, фирма дистанционно заключила с родителями порядка 90 договоров на услуги по организации детского отдыха в Турции.Отмечается, что дети из разных регионов страны с сопровождающими были отправлены на отдых в турецкий Кемер, но из-за неоплаченных ООО "Колибри-ТУР МСК" услуг в ночь на 2 августа этого года были выселены из отеля. Сейчас все они вернулись домой за счет средств родителей и при помощи генконсульства.
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турция, генеральная прокуратура рф, россия, кемер, новости - туризм
Турция, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Туризм, Кемер, Новости - Туризм
Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали

Колибри-ТУР заплатит пять миллионов рублей за выселение детей из отеля в Турции

© iStock.com / 0shiПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / 0shi
Пляж в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на 5 миллионов рублей компанию, которая незаконно отправила детей в Турцию, а тех в итоге выселили из отеля за неуплату, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.
«

"Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении стали результаты проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации... Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), назначил ООО "Колибри-ТУР МСК" штраф в размере 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ООО "Колибри-ТУР МСК" не является туроператором, законных оснований на реализацию туров у нее нет, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет. Несмотря на это, фирма дистанционно заключила с родителями порядка 90 договоров на услуги по организации детского отдыха в Турции.
Отмечается, что дети из разных регионов страны с сопровождающими были отправлены на отдых в турецкий Кемер, но из-за неоплаченных ООО "Колибри-ТУР МСК" услуг в ночь на 2 августа этого года были выселены из отеля. Сейчас все они вернулись домой за счет средств родителей и при помощи генконсульства.
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ТуризмТурцияГенеральная прокуратура РФРоссияКемерНовости - Туризм
 
 
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