https://ria.ru/20230824/shtraf-1892053962.html

Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали

Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали - РИА Новости, 24.08.2023

Туркомпанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали

Суд оштрафовал на 5 миллионов рублей компанию, которая незаконно отправила детей в Турцию, а тех в итоге выселили из отеля за неуплату, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:48

2023-08-24T17:48

2023-08-24T18:25

турция

генеральная прокуратура рф

россия

туризм

кемер

новости - туризм

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на 5 миллионов рублей компанию, которая незаконно отправила детей в Турцию, а тех в итоге выселили из отеля за неуплату, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России."Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении стали результаты проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации... Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), назначил ООО "Колибри-ТУР МСК" штраф в размере 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ООО "Колибри-ТУР МСК" не является туроператором, законных оснований на реализацию туров у нее нет, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет. Несмотря на это, фирма дистанционно заключила с родителями порядка 90 договоров на услуги по организации детского отдыха в Турции.Отмечается, что дети из разных регионов страны с сопровождающими были отправлены на отдых в турецкий Кемер, но из-за неоплаченных ООО "Колибри-ТУР МСК" услуг в ночь на 2 августа этого года были выселены из отеля. Сейчас все они вернулись домой за счет средств родителей и при помощи генконсульства.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

турция

россия

кемер

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, генеральная прокуратура рф, россия, кемер, новости - туризм