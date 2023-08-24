https://ria.ru/20230824/sholts-1891879827.html
Проговорившийся об Украине Шольц вызвал ярость в Германии
Проговорившийся об Украине Шольц вызвал ярость в Германии - РИА Новости, 24.08.2023
Проговорившийся об Украине Шольц вызвал ярость в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не вправе оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта, об этом заявила в статье в Berliner Zeitung... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:22
2023-08-24T05:22
2023-08-24T15:11
в мире
украина
германия
мюнхен
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не вправе оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта, об этом заявила в статье в Berliner Zeitung журналистка Рут Шнеебергер."Олафу Шольцу повезло, что люди не воспринимают его слишком серьезно, иначе его нынешняя оплошность давно бы влетела ему в копеечку", — пишет автор. По ее словам, бестактность канцлера, когда во время выступления в Мюнхене он назвал "падшими ангелами из ада" сторонников установления мира на Украине, неприемлема для такого должностного лица."А как же его функция подавать пример? (Президент ФРГ. — Прим. ред.) Франк-Вальтер Штайнмайер справедливо сетовал на раскол в обществе, а канцлер потворствует ему. Или как это понимать?" — задается вопросом Шнеебергер.Шольц уже не раз позволял себе неуважительно общаться с гражданами, отмечает автор, добавляя, что кто-то "должен положить этому конец". "Кто-то из его друзей по партии, кто еще имеет на него влияние, должен ясно дать Олафу Шольцу понять, что он не приобретет себе друзей с такими публичными оскорблениями. Страна уже расколота, и, согласно последним опросам, все более значительное большинство в стране недовольно канцлером", — считает Шнеебергер.Она указывает, что обычно такие публичные выступления готовятся заранее, поэтому можно предположить, что Шольц не говорил спонтанно. По ее словам, если кто-то из советников посоветовал ему озвучить подобное, то этот человек должен быть уволен."В следующий раз сам канцлер должен дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять. Безумные времена, когда вообще приходится сталкиваться с чем-то подобным", — резюмирует журналистка.В прошлую пятницу Шольца освистали в ходе его выступления в Мюнхене в рамках предвыборного мероприятия партии СДПГ, ему пришлось перекрикивать свист, аплодисменты и скандирование "Проваливай!". Канцлер выступил в защиту политики в отношении Украины, в том числе и поставок оружия.
https://ria.ru/20230823/reshenie-1891858613.html
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в мире, украина, германия, мюнхен, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Мюнхен, Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц
Проговорившийся об Украине Шольц вызвал ярость в Германии
BZ: Шольц не вправе оскорблять противников поддержки Украины
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не вправе оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта, об этом заявила в статье в Berliner Zeitung
журналистка Рут Шнеебергер.
"Олафу Шольцу повезло, что люди не воспринимают его слишком серьезно, иначе его нынешняя оплошность давно бы влетела ему в копеечку", — пишет автор. По ее словам, бестактность канцлера, когда во время выступления в Мюнхене
он назвал "падшими ангелами из ада" сторонников установления мира на Украине, неприемлема для такого должностного лица.
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"А как же его функция подавать пример? (Президент ФРГ. — Прим. ред.) Франк-Вальтер Штайнмайер
справедливо сетовал на раскол в обществе, а канцлер потворствует ему. Или как это понимать?" — задается вопросом Шнеебергер.
Шольц уже не раз позволял себе неуважительно общаться с гражданами, отмечает автор, добавляя, что кто-то "должен положить этому конец". "Кто-то из его друзей по партии, кто еще имеет на него влияние, должен ясно дать Олафу Шольцу понять, что он не приобретет себе друзей с такими публичными оскорблениями. Страна уже расколота, и, согласно последним опросам, все более значительное большинство в стране недовольно канцлером", — считает Шнеебергер.
Она указывает, что обычно такие публичные выступления готовятся заранее, поэтому можно предположить, что Шольц не говорил спонтанно. По ее словам, если кто-то из советников посоветовал ему озвучить подобное, то этот человек должен быть уволен.
"В следующий раз сам канцлер должен дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять. Безумные времена, когда вообще приходится сталкиваться с чем-то подобным", — резюмирует журналистка.
В прошлую пятницу Шольца освистали в ходе его выступления в Мюнхене в рамках предвыборного мероприятия партии СДПГ, ему пришлось перекрикивать свист, аплодисменты и скандирование "Проваливай!". Канцлер выступил в защиту политики в отношении Украины, в том числе и поставок оружия.
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