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Российские эксперты поделились с Кубой опытом в создании цифровых сервисов - РИА Новости, 24.08.2023
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00:15 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/servisy-1891867367.html
Российские эксперты поделились с Кубой опытом в создании цифровых сервисов
Российские эксперты поделились с Кубой опытом в создании цифровых сервисов - РИА Новости, 24.08.2023
Российские эксперты поделились с Кубой опытом в создании цифровых сервисов
Эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина (ИЭР) направили вице-премьеру министру Республики Куба Рикардо Кабрисасу Руису предложения по цифровизации РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:15
2023-08-24T00:15
куба
рикардо кабрисас руис
банк "развитие"
борис титов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина (ИЭР) направили вице-премьеру министру Республики Куба Рикардо Кабрисасу Руису предложения по цифровизации налогового контроля и электронному банкингу, основанные на российском опыте, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который возглавляет российско-кубинский деловой совет. "В кубинском варианте единая платформа может включать в себя сервисы как по регистрации новых субъектов, ведению их реестров, уплате налогов, так и по банковскому обслуживанию: открытию счетов, расчетно-кассовому обслуживанию, приему платежей", - рассказали в пресс-службе. "Сегодня Правительство Кубы задумалось о переходе от жёсткого государственного регулирования к развитию частной конкуренции. "Мы предложили воспользоваться российским опытом цифровизации налогового контроля и электронного банкинга, объединив эти технологии в рамках цифровой платформы – так называемого Суперсервиса", – пояснил исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко. Предложения сформулированы в рамках работы совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики, который был создан по итогам меморандума, подписанного в ходе заседания межправительственной комиссии Россия-Куба. Физическим базисом для Суперсервиса, согласно предложениям, должен послужить специализированный финансовый институт – Банк развития предпринимательства, созданный в партнерстве с одним из российских банков. Он должен будет вести реестры субъектов предпринимательства, обеспечивать онлайн-регистрацию, открывать им счета и вести расчетно-кассовое обслуживание, перечислять налоги в качестве налогового агента и передавать данные в автоматизированном формате в налоговый орган Республики Куба. На этот же специализированный институт предлагается возложить и ответственность за обеспечение кубинского рынка банковскими терминалами и онлайн-кассами в нужном количестве. "Создание Банка развития кратно увеличит возможности контроля за уплатой налогов, позволит резко сократить наличный денежный оборот, приведёт к дедолларизации экономики Кубы. Кроме того, внедрение платформы создаст базу для анализа экономической ситуации и контроля за ценами", - полагает Свириденко.
https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html
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куба, рикардо кабрисас руис, банк "развитие", борис титов
Куба, Рикардо Кабрисас Руис, Банк "Развитие", Борис Титов
Российские эксперты поделились с Кубой опытом в создании цифровых сервисов

Российские эксперты направили Кубе предложения по созданию цифровых сервисов

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина (ИЭР) направили вице-премьеру министру Республики Куба Рикардо Кабрисасу Руису предложения по цифровизации налогового контроля и электронному банкингу, основанные на российском опыте, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который возглавляет российско-кубинский деловой совет.
«
"В кубинском варианте единая платформа может включать в себя сервисы как по регистрации новых субъектов, ведению их реестров, уплате налогов, так и по банковскому обслуживанию: открытию счетов, расчетно-кассовому обслуживанию, приему платежей", - рассказали в пресс-службе.
"Сегодня Правительство Кубы задумалось о переходе от жёсткого государственного регулирования к развитию частной конкуренции. "Мы предложили воспользоваться российским опытом цифровизации налогового контроля и электронного банкинга, объединив эти технологии в рамках цифровой платформы – так называемого Суперсервиса", – пояснил исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко.
Предложения сформулированы в рамках работы совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики, который был создан по итогам меморандума, подписанного в ходе заседания межправительственной комиссии Россия-Куба.
Физическим базисом для Суперсервиса, согласно предложениям, должен послужить специализированный финансовый институт – Банк развития предпринимательства, созданный в партнерстве с одним из российских банков. Он должен будет вести реестры субъектов предпринимательства, обеспечивать онлайн-регистрацию, открывать им счета и вести расчетно-кассовое обслуживание, перечислять налоги в качестве налогового агента и передавать данные в автоматизированном формате в налоговый орган Республики Куба.
На этот же специализированный институт предлагается возложить и ответственность за обеспечение кубинского рынка банковскими терминалами и онлайн-кассами в нужном количестве.
"Создание Банка развития кратно увеличит возможности контроля за уплатой налогов, позволит резко сократить наличный денежный оборот, приведёт к дедолларизации экономики Кубы. Кроме того, внедрение платформы создаст базу для анализа экономической ситуации и контроля за ценами", - полагает Свириденко.
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КубаРикардо Кабрисас РуисБанк "Развитие"Борис Титов
 
 
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