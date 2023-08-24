https://ria.ru/20230824/sertifikat-1891947292.html

Луценко: более 600 семей Вологодчины использовали сертификат дошкольника

Луценко: более 600 семей Вологодчины использовали сертификат дошкольника - РИА Новости, 24.08.2023

Луценко: более 600 семей Вологодчины использовали сертификат дошкольника

Более 600 вологодских семей во втором квартале этого года воспользовались сертификатом дошкольника, сообщил председатель Законодательного собрания региона... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:32

2023-08-24T12:32

2023-08-24T12:32

вологодская область

андрей луценко

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882389943_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_693ef89306713816484a1368512b02b4.jpg

ВОЛОГДА, 24 авг - РИА Новости. Более 600 вологодских семей во втором квартале этого года воспользовались сертификатом дошкольника, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. Устроить детей в частные детские сады родителям удалось благодаря региональному проекту "Сертификат дошкольника", который реализуется в Вологодской области с 2022 года. Программа направлена на поддержку семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые по разным причинам не смогли попасть в муниципальный детский сад и обращались в частные учреждения. Сертификат предусматривает ежемесячную компенсацию родителям до трех лет, которые обучаются по программам дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет до четырех тысяч рублей за оплату услуг частного детского сада, пояснили в пресс-службе Заксобрания региона. "Были случаи, когда в муниципальных учреждениях не хватало мест, чтобы принять всех детей. Тогда родители выбирали частные детские сады. Стоимость услуг в таких заведениях значительно выше. Благодаря сертификату часть затрат семьям компенсируются. Только во втором квартале 2023 года сертификатом воспользовались более 660 вологодских семей", - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого привели в пресс-службе. В этом году выплаты по сертификату могут получить 850 родителей. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 40 миллионов рублей. Чтобы получать компенсацию, родителю необходимо обратиться в управление образования муниципалитета и предоставить необходимые документы на получение выплаты, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230804/klaster-1888180117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, школа