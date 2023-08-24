https://ria.ru/20230824/sertifikat-1891947292.html
Луценко: более 600 семей Вологодчины использовали сертификат дошкольника
Луценко: более 600 семей Вологодчины использовали сертификат дошкольника - РИА Новости, 24.08.2023
Луценко: более 600 семей Вологодчины использовали сертификат дошкольника
Более 600 вологодских семей во втором квартале этого года воспользовались сертификатом дошкольника, сообщил председатель Законодательного собрания региона... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:32
2023-08-24T12:32
2023-08-24T12:32
вологодская область
андрей луценко
школа
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ВОЛОГДА, 24 авг - РИА Новости. Более 600 вологодских семей во втором квартале этого года воспользовались сертификатом дошкольника, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. Устроить детей в частные детские сады родителям удалось благодаря региональному проекту "Сертификат дошкольника", который реализуется в Вологодской области с 2022 года. Программа направлена на поддержку семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые по разным причинам не смогли попасть в муниципальный детский сад и обращались в частные учреждения. Сертификат предусматривает ежемесячную компенсацию родителям до трех лет, которые обучаются по программам дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет до четырех тысяч рублей за оплату услуг частного детского сада, пояснили в пресс-службе Заксобрания региона. "Были случаи, когда в муниципальных учреждениях не хватало мест, чтобы принять всех детей. Тогда родители выбирали частные детские сады. Стоимость услуг в таких заведениях значительно выше. Благодаря сертификату часть затрат семьям компенсируются. Только во втором квартале 2023 года сертификатом воспользовались более 660 вологодских семей", - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого привели в пресс-службе. В этом году выплаты по сертификату могут получить 850 родителей. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 40 миллионов рублей. Чтобы получать компенсацию, родителю необходимо обратиться в управление образования муниципалитета и предоставить необходимые документы на получение выплаты, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей луценко, школа
Вологодская область, Андрей Луценко, Школа
ВОЛОГДА, 24 авг - РИА Новости. Более 600 вологодских семей во втором квартале этого года воспользовались сертификатом дошкольника, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко.
Устроить детей в частные детские сады родителям удалось благодаря региональному проекту "Сертификат дошкольника", который реализуется в Вологодской области с 2022 года. Программа направлена на поддержку семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые по разным причинам не смогли попасть в муниципальный детский сад и обращались в частные учреждения. Сертификат предусматривает ежемесячную компенсацию родителям до трех лет, которые обучаются по программам дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет до четырех тысяч рублей за оплату услуг частного детского сада, пояснили в пресс-службе Заксобрания региона.
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"Были случаи, когда в муниципальных учреждениях не хватало мест, чтобы принять всех детей. Тогда родители выбирали частные детские сады. Стоимость услуг в таких заведениях значительно выше. Благодаря сертификату часть затрат семьям компенсируются. Только во втором квартале 2023 года сертификатом воспользовались более 660 вологодских семей", - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
, слова которого привели в пресс-службе.
В этом году выплаты по сертификату могут получить 850 родителей. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 40 миллионов рублей. Чтобы получать компенсацию, родителю необходимо обратиться в управление образования муниципалитета и предоставить необходимые документы на получение выплаты, добавили в пресс-службе.