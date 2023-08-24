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Лавров назвал условие для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 24.08.2023
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19:11 24.08.2023 (обновлено: 19:27 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/sdelka-1892076998.html
Лавров назвал условие для возобновления зерновой сделки
Лавров назвал условие для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров назвал условие для возобновления зерновой сделки
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:11
2023-08-24T19:27
россия
сергей лавров
владимир путин
москва
турция
антониу гутерриш
оон
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной, сообщили в российском дипведомстве.""Двадцать четвертого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В ответ на вопрос генерального секретаря ООН о перспективах возобновления "Черноморской инициативы" Сергей Лавров вновь изложил озвученную президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства по итогам беседы министра иностранных дел РФ с генсеком организации.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, москва, турция, антониу гутерриш, оон
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Москва, Турция, Антониу Гутерриш, ООН
Лавров назвал условие для возобновления зерновой сделки

Лавров: Россия вернется к зерновой сделке в случае выполнения всех обязательств

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной, сообщили в российском дипведомстве.
""Двадцать четвертого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В ответ на вопрос генерального секретаря ООН о перспективах возобновления "Черноморской инициативы" Сергей Лавров вновь изложил озвученную президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства по итогам беседы министра иностранных дел РФ с генсеком организации.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
22 августа, 08:39
 
РоссияСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваТурцияАнтониу ГутерришООН
 
 
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