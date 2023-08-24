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На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве - РИА Новости, 24.08.2023
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08:39 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sdelka-1891890304.html
На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве
На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве - РИА Новости, 24.08.2023
На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве
Встреча делегаций Турции, РФ и ООН в Стамбуле по "зерновой сделке" действительно стоит на повестке дня, стороны обсудят новые предложения Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:39
2023-08-24T08:39
россия
турция
москва
владимир путин
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Встреча делегаций Турции, РФ и ООН в Стамбуле по "зерновой сделке" действительно стоит на повестке дня, стороны обсудят новые предложения Москве, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, сообщила в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники. "Да, действительно такая возможность (встречи – ред.) обсуждается. Мы хотим обсудить новые предложения, подготовленные для российской стороны, которые, как мы надеемся, позволят возобновить нашу инициативу (черноморскую зерновую)", - сообщил собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230824/sdelka-1891887490.html
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россия, турция, москва, владимир путин, оон, зерновая сделка
Россия, Турция, Москва, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве

Турция, Россия и ООН могут обсудить предложения Москве по зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Встреча делегаций Турции, РФ и ООН в Стамбуле по "зерновой сделке" действительно стоит на повестке дня, стороны обсудят новые предложения Москве, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.
Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, сообщила в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники.
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Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник
08:08
"Да, действительно такая возможность (встречи – ред.) обсуждается. Мы хотим обсудить новые предложения, подготовленные для российской стороны, которые, как мы надеемся, позволят возобновить нашу инициативу (черноморскую зерновую)", - сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияТурцияМоскваВладимир ПутинООНЗерновая сделка
 
 
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