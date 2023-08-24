https://ria.ru/20230824/sdelka-1891890304.html

На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве

На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве - РИА Новости, 24.08.2023

На переговорах по зерновой сделке могут обсудить предложения Москве

Встреча делегаций Турции, РФ и ООН в Стамбуле по "зерновой сделке" действительно стоит на повестке дня, стороны обсудят новые предложения Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:39

2023-08-24T08:39

2023-08-24T08:39

россия

турция

москва

владимир путин

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865810010_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_52af12ebbed4b24a5201799592aa9701.jpg

АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Встреча делегаций Турции, РФ и ООН в Стамбуле по "зерновой сделке" действительно стоит на повестке дня, стороны обсудят новые предложения Москве, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, сообщила в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники. "Да, действительно такая возможность (встречи – ред.) обсуждается. Мы хотим обсудить новые предложения, подготовленные для российской стороны, которые, как мы надеемся, позволят возобновить нашу инициативу (черноморскую зерновую)", - сообщил собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230824/sdelka-1891887490.html

https://ria.ru/20230823/sdelka-1891748135.html

россия

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, москва, владимир путин, оон, зерновая сделка