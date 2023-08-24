https://ria.ru/20230824/sdelka-1891884751.html

СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку

СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку

Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:27

2023-08-24T07:27

2023-08-24T07:32

турция

оон

россия

стамбул

владимир путин

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891393429_0:173:3161:1951_1920x0_80_0_0_ed82175694be696ab18c60fc355739fb.jpg

АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники."Одним из вариантов активизации этой инициативы (черноморской зерновой - ред.) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины", - пишет издание.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230823/sdelka-1891655885.html

турция

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, оон, россия, стамбул, владимир путин, зерновая сделка