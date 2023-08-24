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СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку - РИА Новости, 24.08.2023
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07:27 24.08.2023 (обновлено: 07:32 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/sdelka-1891884751.html
СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку
СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку
Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:27
2023-08-24T07:32
турция
оон
россия
стамбул
владимир путин
зерновая сделка
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АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники."Одним из вариантов активизации этой инициативы (черноморской зерновой - ред.) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины", - пишет издание.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230823/sdelka-1891655885.html
турция
россия
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турция, оон, россия, стамбул, владимир путин, зерновая сделка
Турция, ООН, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Зерновая сделка
СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку

Milliyet: Турция, Россия и ООН могут в Стамбуле обсудить зерновой сделки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разгрузка зерна. Архивное фото
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АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, пишет в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники.
"Одним из вариантов активизации этой инициативы (черноморской зерновой - ред.) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины", - пишет издание.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Источник: визит Эрдогана в Россию помог бы возобновить зерновую сделку
Вчера, 08:46
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
 
ТурцияООНРоссияСтамбулВладимир ПутинЗерновая сделка
 
 
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