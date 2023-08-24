https://ria.ru/20230824/sanktsii-1892088070.html

В ГД заявили, что США поступили глупо, введя санкции против матери Кадырова

В ГД заявили, что США поступили глупо, введя санкции против матери Кадырова - РИА Новости, 24.08.2023

В ГД заявили, что США поступили глупо, введя санкции против матери Кадырова

Власти США поступили бессмысленно и глупо, внеся в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова, президента регионального общественного фонда имени... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:30

2023-08-24T20:30

2023-08-24T20:30

общество

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ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Власти США поступили бессмысленно и глупо, внеся в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова, президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову, заявил депутат Госдумы Адам Делимханов. В четверг стало известно, что США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и международного детского центра "Артек". Среди фигурантов списка числятся Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица. "Безусловно, мы давно знаем, что психическое здоровье политиков Америки находится под большим вопросом. Однако эта очередная бессмысленная и глупая выходка заставляет нас уже немного "забеспокоиться", а все ли у них дома?! Какую угрозу может представлять США женщина, которая всю свою жизнь занимается благотворительной работой, помогая сотням тысяч людей по всему миру", – написал Делимханов в своем Telegram-канале. По его словам, под руководством Аймани Кадыровой людям во многих странах оказана помощь в виде продуктов, медикаментов, одежды и многого другого. Кроме того, она строит и восстанавливает по всему миру мечети. "Так что действия США – это очередное подтверждение их грязной политики. Эти лицемеры и по-настоящему больные нелюди уже не знают, как нам насолить и задеть. Но их неуклюжие и лихорадочные потуги вызывают у нас лишь улыбку и в очередной раз убеждают, что мы находимся на правильном пути", – добавил депутат.

https://ria.ru/20230824/artek-1892072516.html

https://ria.ru/20230824/bayden-1891976817.html

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общество, сша, рамзан кадыров, госдума рф, артек, россия, америка, адам делимханов, муслим хучиев