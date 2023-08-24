https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891918457.html

Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций

Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций - РИА Новости, 24.08.2023

Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны",... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:53

2023-08-24T10:53

2023-08-24T14:28

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германия

владимир путин

анналена бербок

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", что разочарована эффектом санкций на российскую экономику, и попыталась найти объяснение тому, что ограничения против РФ не сработали. Ее слова цитирует телеканал NTV."На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях", - сказала Бербок. "Мы увидели, что эту войну нельзя закончить рациональными решениями и рациональными мерами, принятыми цивилизованными правительствами", - добавила она. Позднее в четверг глава парламентской фракции партии "Зеленых", членом которой является Бербок, Катарина Дрёге подчеркнула, что та не имела в виду, что разочарована политикой санкций, а лишь тем, что они не возымели быстрого экономического эффекта."Санкции уже оказывают давление на Россию, но их нельзя рассматривать как эффективный инструмент, который немедленно положит конец войне", - заявила Дрёге телеканалу RTL."Конечно, нам бы хотелось, чтобы они возымели еще больший и более быстрый эффект, но Россия смогла себя несколько стабилизировать, особенно за счет экспорта сырья", - продолжила она.Политик добавила, что санкции являются важным политическим сигналом, подчеркивающим единство государств, которые их ввели.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

https://ria.ru/20230821/ates-1891195974.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, москва, германия, владимир путин, анналена бербок, нато, санкции в отношении россии