https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891867015.html

Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций

Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций - РИА Новости, 24.08.2023

Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций

США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, заявил РИА Новости информированный источник в американской администрации. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:07

2023-08-24T00:07

2023-08-24T00:07

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

николас мадуро

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, заявил РИА Новости информированный источник в американской администрации. По словам собеседника агентства, администрация президента США Джо Байдена проинформировала о намерении венесуэльскую оппозицию, однако та отвергла подобный план, сославшись на отсутствие уступок со стороны правительства Николаса Мадуро. По данным источника, США испытывают сильное давление со стороны Евросоюза в части отмены санкций против Венесуэлы. По оценкам собеседника, США рассчитывают реализовать свой план "к январю будущего года или раньше". В Вашингтоне неоднократно давали понять, что готовы пойти на смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если страна примет соответствующие меры, что включает проведение "демократических и справедливых выборов". Между тем, в среду западные СМИ сообщили, что администрация США действительно ведет переговоры с правительством Мадуро по данной проблематике.

https://ria.ru/20230815/ugroza-1890293159.html

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

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сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, джо байден, в мире