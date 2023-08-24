https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891867015.html
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций - РИА Новости, 24.08.2023
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций
США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, заявил РИА Новости информированный источник в американской администрации. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:07
2023-08-24T00:07
2023-08-24T00:07
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_22f8c3230c34bf9e363133485a8bd407.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, заявил РИА Новости информированный источник в американской администрации. По словам собеседника агентства, администрация президента США Джо Байдена проинформировала о намерении венесуэльскую оппозицию, однако та отвергла подобный план, сославшись на отсутствие уступок со стороны правительства Николаса Мадуро. По данным источника, США испытывают сильное давление со стороны Евросоюза в части отмены санкций против Венесуэлы. По оценкам собеседника, США рассчитывают реализовать свой план "к январю будущего года или раньше". В Вашингтоне неоднократно давали понять, что готовы пойти на смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если страна примет соответствующие меры, что включает проведение "демократических и справедливых выборов". Между тем, в среду западные СМИ сообщили, что администрация США действительно ведет переговоры с правительством Мадуро по данной проблематике.
https://ria.ru/20230815/ugroza-1890293159.html
https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_107:0:2000:1420_1920x0_80_0_0_82a62ef0690cda874d4e96155c50f079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, джо байден, в мире
США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Джо Байден, В мире
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций
США ведут переговоры с Венесуэлой о возможности временного смягчения санкций