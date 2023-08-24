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Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций - РИА Новости, 24.08.2023
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00:07 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891867015.html
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций - РИА Новости, 24.08.2023
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций
США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, заявил РИА Новости информированный источник в американской администрации. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:07
2023-08-24T00:07
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, заявил РИА Новости информированный источник в американской администрации. По словам собеседника агентства, администрация президента США Джо Байдена проинформировала о намерении венесуэльскую оппозицию, однако та отвергла подобный план, сославшись на отсутствие уступок со стороны правительства Николаса Мадуро. По данным источника, США испытывают сильное давление со стороны Евросоюза в части отмены санкций против Венесуэлы. По оценкам собеседника, США рассчитывают реализовать свой план "к январю будущего года или раньше". В Вашингтоне неоднократно давали понять, что готовы пойти на смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если страна примет соответствующие меры, что включает проведение "демократических и справедливых выборов". Между тем, в среду западные СМИ сообщили, что администрация США действительно ведет переговоры с правительством Мадуро по данной проблематике.
https://ria.ru/20230815/ugroza-1890293159.html
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сша
венесуэла
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сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, джо байден, в мире
США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Джо Байден, В мире
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций

США ведут переговоры с Венесуэлой о возможности временного смягчения санкций

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, заявил РИА Новости информированный источник в американской администрации.
По словам собеседника агентства, администрация президента США Джо Байдена проинформировала о намерении венесуэльскую оппозицию, однако та отвергла подобный план, сославшись на отсутствие уступок со стороны правительства Николаса Мадуро.
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По данным источника, США испытывают сильное давление со стороны Евросоюза в части отмены санкций против Венесуэлы. По оценкам собеседника, США рассчитывают реализовать свой план "к январю будущего года или раньше".
В Вашингтоне неоднократно давали понять, что готовы пойти на смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если страна примет соответствующие меры, что включает проведение "демократических и справедливых выборов".
Между тем, в среду западные СМИ сообщили, что администрация США действительно ведет переговоры с правительством Мадуро по данной проблематике.
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СШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас МадуроДжо БайденВ мире
 
 
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