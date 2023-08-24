https://ria.ru/20230824/samolety-1892058466.html

Премьер Норвегии подтвердил намерение властей страны передать F-16 Украине

Премьер Норвегии подтвердил намерение властей страны передать F-16 Украине - РИА Новости, 24.08.2023

Премьер Норвегии подтвердил намерение властей страны передать F-16 Украине

Премьер Норвегии Йонс Гар Стёре подтвердил намерение властей страны передать истребители F-16 Украине, при этом число самолетов пока неизвестно. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:04

2023-08-24T18:04

2023-08-24T18:09

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сергей лавров

нато

f-16

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норвегия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонс Гар Стёре подтвердил намерение властей страны передать истребители F-16 Украине, при этом число самолетов пока неизвестно. "Мы стремимся к передаче Украине (истребителей) F-16 . Но к подробностям о количестве и графике поставок мы вернемся", - приводит слова премьера газета VG. Издание отмечает, что в четверг премьер-министр находился с визитом на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230824/f-16-1892026885.html

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

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в мире, украина, сергей лавров, нато, f-16, россия, норвегия