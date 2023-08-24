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Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев - РИА Новости, 24.08.2023
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14:28 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/samolet-1891982626.html
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев - РИА Новости, 24.08.2023
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев
В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек.
2023-08-24T14:28
2023-08-24T14:28
видео
крушение частного самолета в тверской области
евгений пригожин
происшествия
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Росавиация подтвердила, что в списках пассажиров был Евгений Пригожин.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
РИА Новости
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
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видео, крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, происшествия, видео
Видео, Крушение частного самолета в Тверской области, Евгений Пригожин, Происшествия
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев
В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек.
2023-08-24T14:28
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Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев

Очевидица рассказала о крушении самолета Пригожина в Тверской области

Читать ria.ru в
В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек.
Росавиация подтвердила, что в списках пассажиров был Евгений Пригожин.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
 
ВидеоКрушение частного самолета в Тверской областиЕвгений ПригожинПроисшествия
 
 
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