https://ria.ru/20230824/samolet-1891982626.html

Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев

Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев - РИА Новости, 24.08.2023

Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев

В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек.

2023-08-24T14:28

2023-08-24T14:28

2023-08-24T14:28

видео

крушение частного самолета в тверской области

евгений пригожин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891978834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31211b6c33abc989e946389ff561fd26.jpg

Росавиация подтвердила, что в списках пассажиров был Евгений Пригожин.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости. 2023-08-24T14:28 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

видео, крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, происшествия, видео