https://ria.ru/20230824/samolet-1891982626.html
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев - РИА Новости, 24.08.2023
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев
В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек.
2023-08-24T14:28
2023-08-24T14:28
2023-08-24T14:28
видео
крушение частного самолета в тверской области
евгений пригожин
происшествия
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Росавиация подтвердила, что в списках пассажиров был Евгений Пригожин.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина
Эксклюзивные кадры с места падения самолета Пригожина и первые свидетельства очевидцев - в материале РИА Новости.
2023-08-24T14:28
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, происшествия, видео
Видео, Крушение частного самолета в Тверской области, Евгений Пригожин, Происшествия
Кадры с места падения самолета Пригожина и первые комментарии очевидцев
Очевидица рассказала о крушении самолета Пригожина в Тверской области
В результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек.