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Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
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20:56 24.08.2023
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Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Все последствия подрыва Украиной Каховской ГЭС ликвидированы за два месяца, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:56
2023-08-24T20:56
украина
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Все последствия подрыва Украиной Каховской ГЭС ликвидированы за два месяца, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. &quot;Всего за два месяца благодаря слаженной работе всех, абсолютно всех подразделений, ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы. Это все, что касается нижней части Днепра - там 17 населенных пунктов… Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение, восстановлены те дороги, которые (были) размыты, восстановлена связь&quot;, - сказал Сальдо во время встречи с главой государства.Он отметил, что это привело к тому, что люди, вынужденные были покинуть свои дома, стали возвращаться.
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украина, россия, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо
Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС за два месяца

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Владимир Сальдо во время встречи
Владимир Путин и Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Владимир Сальдо во время встречи
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Все последствия подрыва Украиной Каховской ГЭС ликвидированы за два месяца, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Всего за два месяца благодаря слаженной работе всех, абсолютно всех подразделений, ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы. Это все, что касается нижней части Днепра - там 17 населенных пунктов… Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение, восстановлены те дороги, которые (были) размыты, восстановлена связь", - сказал Сальдо во время встречи с главой государства.

Он отметил, что это привело к тому, что люди, вынужденные были покинуть свои дома, стали возвращаться.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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УкраинаРоссияХерсонская областьВладимир ПутинВладимир Сальдо
 
 
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