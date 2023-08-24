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Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Все последствия подрыва Украиной Каховской ГЭС ликвидированы за два месяца, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:56
2023-08-24T20:56
2023-08-24T20:56
украина
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Все последствия подрыва Украиной Каховской ГЭС ликвидированы за два месяца, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Всего за два месяца благодаря слаженной работе всех, абсолютно всех подразделений, ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы. Это все, что касается нижней части Днепра - там 17 населенных пунктов… Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение, восстановлены те дороги, которые (были) размыты, восстановлена связь", - сказал Сальдо во время встречи с главой государства.Он отметил, что это привело к тому, что люди, вынужденные были покинуть свои дома, стали возвращаться.
https://ria.ru/20230824/kontrol-1892090566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо
Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС за два месяца