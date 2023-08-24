https://ria.ru/20230824/saldo-1892088994.html

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией - РИА Новости, 24.08.2023

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с Владимиром Путиным предложил восстановить паромную переправу до турецкого Зонгулдака для... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:39

2023-08-24T20:39

2023-08-24T23:51

турция

владимир сальдо

владимир путин

экономика

россия

херсонская область

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892098514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc98f30cecabf9ca92ebe113e9dad5fc.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с Владимиром Путиным предложил восстановить паромную переправу до турецкого Зонгулдака для поставок зерна."Есть предложение возобновить торговый путь, который… в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака… и до Стамбула ходил паром… Напрямую всего 295 миль до Зонгулдака", — сказал он.Сальдо отметил, что Зонгулдак — город-побратим Херсона. По его словам, восстановление переправы позволит создать новый торговый путь, преодолеть который можно за 20 часов.Президент пообещал рассмотреть эту инициативу.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля Черноморская инициатива перестала действовать.Пресс-секретарь президента отметил, что возвращение к зерновой сделке реально, но при условии выполнения всех обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.Как сообщили 20 июля в Минобороны, после прекращения действия черноморской инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и считаются вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.

https://ria.ru/20230824/putin-1892086970.html

https://ria.ru/20230824/saldo-1892091741.html

турция

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сальдо о возобновлении паромной переправы до Турции, чтобы транспортировать зерно Сальдо о возобновлении паромной переправы до Турции, чтобы транспортировать зерно 2023-08-24T20:39 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, владимир сальдо, владимир путин, экономика, россия, херсонская область , оон