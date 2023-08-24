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Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией - РИА Новости, 24.08.2023
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20:39 24.08.2023 (обновлено: 23:51 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/saldo-1892088994.html
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией - РИА Новости, 24.08.2023
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с Владимиром Путиным предложил восстановить паромную переправу до турецкого Зонгулдака для... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:39
2023-08-24T23:51
турция
владимир сальдо
владимир путин
экономика
россия
херсонская область
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с Владимиром Путиным предложил восстановить паромную переправу до турецкого Зонгулдака для поставок зерна.&quot;Есть предложение возобновить торговый путь, который… в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака… и до Стамбула ходил паром… Напрямую всего 295 миль до Зонгулдака&quot;, — сказал он.Сальдо отметил, что Зонгулдак — город-побратим Херсона. По его словам, восстановление переправы позволит создать новый торговый путь, преодолеть который можно за 20 часов.Президент пообещал рассмотреть эту инициативу.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля Черноморская инициатива перестала действовать.Пресс-секретарь президента отметил, что возвращение к зерновой сделке реально, но при условии выполнения всех обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.Как сообщили 20 июля в Минобороны, после прекращения действия черноморской инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и считаются вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20230824/putin-1892086970.html
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Сальдо о возобновлении паромной переправы до Турции, чтобы транспортировать зерно
Сальдо о возобновлении паромной переправы до Турции, чтобы транспортировать зерно
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турция, владимир сальдо, владимир путин, экономика, россия, херсонская область , оон
Турция, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Экономика, Россия, Херсонская область , ООН
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

Сальдо на встрече с Путиным предложил возобновить паромную переправу до Турции

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с Владимиром Путиным предложил восстановить паромную переправу до турецкого Зонгулдака для поставок зерна.
«

"Есть предложение возобновить торговый путь, который… в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака… и до Стамбула ходил паром… Напрямую всего 295 миль до Зонгулдака", — сказал он.

Сальдо отметил, что Зонгулдак — город-побратим Херсона. По его словам, восстановление переправы позволит создать новый торговый путь, преодолеть который можно за 20 часов.
Президент пообещал рассмотреть эту инициативу.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин проводит встречу с Сальдо
Вчера, 20:22
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля Черноморская инициатива перестала действовать.
Пресс-секретарь президента отметил, что возвращение к зерновой сделке реально, но при условии выполнения всех обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.
Как сообщили 20 июля в Минобороны, после прекращения действия черноморской инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и считаются вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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ТурцияВладимир СальдоВладимир ПутинЭкономикаРоссияХерсонская областьООН
 
 
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