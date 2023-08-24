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США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек" - РИА Новости, 25.08.2023
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17:17 24.08.2023 (обновлено: 00:43 25.08.2023)
https://ria.ru/20230824/saknktsii-1892044135.html
США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек"
США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек" - РИА Новости, 25.08.2023
США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек"
США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в обнародованном заявлении... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-24T17:17
2023-08-25T00:43
сша
артек
санкции в отношении россии
санкции
россия
рамзан кадыров
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.Согласно перечню, санкции США затронули в том числе мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову — за ее "связи" с фондом имени Ахмата Кадырова. Среди фигурантов списка также числятся председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица.Кроме того, под ограничения попал международный детский центр "Артек". Новые санкции также затронули директора лагеря Константина Федоренко.Президент США Джо Байден накануне анонсировал новые рестрикции против России, которые его администрация намеревалась ввести, чтобы "привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях".После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891918457.html
https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html
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сша, артек, санкции в отношении россии, санкции, россия, рамзан кадыров, джо байден
США, Артек, Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Рамзан Кадыров, Джо Байден
США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек"

Минфин США ввел санкции против матери Кадырова и детского лагеря "Артек" в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкДети в МДЦ "Артек"
Дети в МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дети в МДЦ "Артек". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.
Согласно перечню, санкции США затронули в том числе мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову — за ее "связи" с фондом имени Ахмата Кадырова. Среди фигурантов списка также числятся председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица.
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Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций
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Кроме того, под ограничения попал международный детский центр "Артек". Новые санкции также затронули директора лагеря Константина Федоренко.
Президент США Джо Байден накануне анонсировал новые рестрикции против России, которые его администрация намеревалась ввести, чтобы "привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях".
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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