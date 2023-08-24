https://ria.ru/20230824/saknktsii-1892044135.html

США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек"

США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек" - РИА Новости, 25.08.2023

США внесли в санкционный список 11 россиян и детский центр "Артек"

США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в обнародованном заявлении... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-24T17:17

2023-08-24T17:17

2023-08-25T00:43

сша

артек

санкции в отношении россии

санкции

россия

рамзан кадыров

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США расширили санкционный список по России, введя ограничения против 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.Согласно перечню, санкции США затронули в том числе мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову — за ее "связи" с фондом имени Ахмата Кадырова. Среди фигурантов списка также числятся председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица.Кроме того, под ограничения попал международный детский центр "Артек". Новые санкции также затронули директора лагеря Константина Федоренко.Президент США Джо Байден накануне анонсировал новые рестрикции против России, которые его администрация намеревалась ввести, чтобы "привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях".После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891918457.html

https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, артек, санкции в отношении россии, санкции, россия, рамзан кадыров, джо байден