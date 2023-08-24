https://ria.ru/20230824/ryboproduktsiya-1892035667.html

Роспотребнадзор проверяет каждую партию рыбопродукции из Японии на радиацию

Роспотребнадзор проверяет каждую партию рыбопродукции из Японии на радиацию - РИА Новости, 24.08.2023

Роспотребнадзор проверяет каждую партию рыбопродукции из Японии на радиацию

Лаборатории Роспотребнадзора оснащены всем необходимым оборудованием для исследования рыбной продукции, каждая партия из Японии проходит исследования на... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:44

2023-08-24T16:44

2023-08-24T16:44

япония

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

терсо

фукусима-1

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лаборатории Роспотребнадзора оснащены всем необходимым оборудованием для исследования рыбной продукции, каждая партия из Японии проходит исследования на показатели радиационной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. "Все лаборатории Роспотребнадзора оснащены всем необходимым оборудованием, позволяющим проводить исследования продукции. Каждая партия подвергается скрининговым исследованиям на показатели радиационной безопасности на месте досмотра", - говорится в сообщении ведомства. Затем на спектрометрическом оборудовании определяется радионуклидный состав, включая изотопы цезия-137, который может содержаться в морской воде в связи со сбросом воды с АЭС, уточнили в пресс-службе. В случае необходимости привлекаются межрегиональные центры Роспотребнадзора по радиационной безопасности, созданные во всех федеральных округах, а также научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени П.В. Рамзаева, отметили в ведомстве. На сегодняшний день проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено, пояснили в Роспотребнадзоре. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230824/fukusima-1891924749.html

https://ria.ru/20230824/fukusima-1891917226.html

япония

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япония, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), терсо, фукусима-1