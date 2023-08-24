https://ria.ru/20230824/ryba-1891965423.html

Россия с июля усилила контроль за продукцией рыбного промысла из Японии

Россия с июля усилила контроль за продукцией рыбного промысла из Японии - РИА Новости, 24.08.2023

Россия с июля усилила контроль за продукцией рыбного промысла из Японии

Усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии ведется с 8 июля, загрязненной продукции в Россию не допущено, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:31

2023-08-24T13:31

2023-08-24T13:31

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

фукусима-1

япония

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии ведется с 8 июля, загрязненной продукции в Россию не допущено, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года введен усиленный санитарный контроль… Проведено исследование более семи тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено", - говорится в сообщении. Поставка всей пищевой продукции в Россию из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающих соответствие установленным нормативам в рамках действующего законодательства, отметили в ведомстве. Лабораторный контроль пищевых продуктов из водных биоресурсов находится на особом контроле Роспотребнадзора. В четверг компания ТЕРСО начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм. За счет того, что воду с АЭС разбавляют морской водой, удается довести концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать 30 лет.

https://ria.ru/20230824/fukusima-1891917226.html

https://ria.ru/20230824/kitay-1891896448.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), фукусима-1, япония, в мире