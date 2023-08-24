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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 18.00 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:22
2023-08-24T18:22
2023-08-24T18:22
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку