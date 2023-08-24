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В Риме слон и жираф сбежали с киносъемок
В Риме слон и жираф сбежали с киносъемок - РИА Новости, 24.08.2023
В Риме слон и жираф сбежали с киносъемок
Видеоролик со слоном и жирафом, бегущими по улице на окраине Рима, распространился в итальянских СМИ после того, как его опубликовал канал городской хроники... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:10
2023-08-24T12:10
2023-08-24T13:19
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РИМ, 24 авг - РИА Новости. Видеоролик со слоном и жирафом, бегущими по улице на окраине Рима, распространился в итальянских СМИ после того, как его опубликовал канал городской хроники Welcome to Favelas. На видео, снятом в квартале киностудий Чинечитта (Cinecittà), животные бегут мимо припаркованных машин, преследуемые несколькими мужчинами. Фоном для сцены стали декорации, воссоздающие портик с античными колоннами. По всей видимости, слон и жираф принимали участие в съемках некого фильма или рекламного ролика, а настичь их пытались приставленные к ним работники. В комментариях к посту в Instagram* пользователи проводят параллели с мультфильмом "Мадагаскар", одним из героев которого был жираф, и шутят, что состояние итальянской столицы заставляет бежать из нее даже диких животных.* *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, рим
В Риме слон и жираф сбежали с киносъемок
В Италии завирусилось видео с бегущими по окраине Рима слоном и жирафом
РИМ, 24 авг - РИА Новости. Видеоролик со слоном и жирафом, бегущими по улице на окраине Рима, распространился в итальянских СМИ после того, как его опубликовал канал городской хроники Welcome to Favelas.
На видео, снятом в квартале киностудий Чинечитта (Cinecittà), животные бегут мимо припаркованных машин, преследуемые несколькими мужчинами. Фоном для сцены стали декорации, воссоздающие портик с античными колоннами.
По всей видимости, слон и жираф принимали участие в съемках некого фильма или рекламного ролика, а настичь их пытались приставленные к ним работники. В комментариях к посту в Instagram* пользователи проводят параллели с мультфильмом "Мадагаскар", одним из героев которого был жираф, и шутят, что состояние итальянской столицы заставляет бежать из нее даже диких животных.
* *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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