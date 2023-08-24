https://ria.ru/20230824/reys-1891961766.html

Рейс из Сочи экстренно сел в Минеральных Водах

Рейс из Сочи экстренно сел в Минеральных Водах - РИА Новости, 24.08.2023

Рейс из Сочи экстренно сел в Минеральных Водах

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, незапланированно приземлился в Минеральных Водах из-за ложного... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:23

2023-08-24T13:23

2023-08-24T15:13

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новости - туризм

минеральные воды

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, незапланированно приземлился в Минеральных Водах из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее СМИ написали, что рейс Сочи – Екатеринбург спустя час полета подал сигнал тревоги над Каспийским морем и запросил экстренную посадку. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет."Самолет Airbus A 321 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Екатеринбург – Сочи рейсом U6-306 благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении."Угрозы пассажирам не было. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях более детальной оценки неисправности. В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации", - добавила собеседница агентства.Южная транспортная прокуратура сообщила позже, что организована "проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с незапланированной посадкой" самолета в Минводах. На месте происшествия работает транспортный прокурор.

https://ria.ru/20230823/samolet-1891714137.html

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сочи, уральские авиалинии, екатеринбург, новости - туризм, минеральные воды