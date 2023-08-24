https://ria.ru/20230824/rets-1891931046.html

Школу предпринимательниц запустили Группа РЭЦ, ЦБ и Корпорация МСП

Школу предпринимательниц запустили Группа РЭЦ, ЦБ и Корпорация МСП - РИА Новости, 24.08.2023

Школу предпринимательниц запустили Группа РЭЦ, ЦБ и Корпорация МСП

Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ, Банк России и Корпорация МСП запустили совместную программу повышения финансовой... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:37

2023-08-24T11:37

2023-08-24T11:37

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

корпорация мсп

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ, Банк России и Корпорация МСП запустили совместную программу повышения финансовой грамотности для предпринимательниц "Женское дело", сообщает центр."Старт программы был дан 24 августа на тренинге по финансовой грамотности, организованном Российским экспортным центром, Школой экспорта РЭЦ и Банком России. Программа "Женское дело" нацелена на повышение экспертизы и финансовой грамотности предпринимательниц, желающих масштабировать свой бизнес, в том числе через экспортную деятельность", - говорится в сообщении.Мероприятие стало практическим результатом подписанной в феврале 2023 года Российским экспортным центром, Школой экспорта РЭЦ и Банком России дорожной карты по поддержке экспортно ориентированных МСП."Программа является уникальной, поскольку в ее разработке участвовали эксперты Центрального Банка, Корпорации МСП и Министерства экономического развития России. Она предусматривает проработку вопросов, связанных с управлением финансами, бухгалтерским учетом, налогообложением, государственной финансовой поддержкой, оказываемой предпринимательницам и субъектам МСП, действующим как на внутреннем рынке, так и выходящим на внешние", – отметила врио председателя правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Татьяна Сахарова."Для Банка России поддержка малого и среднего бизнеса – отдельный приоритет. Поэтому при разработке программы мы учитывали все новшества в законодательстве и вызовы, с которыми предприниматель может столкнуться в современных условиях. Одна из самых интересных и важных тем — привлечение средств для развития бизнеса. И в нашем блоке мы объясним участникам программы, какие источники финансирования будут оптимальны на разных этапах жизненного цикла компании", – подчеркнул член Совета директоров, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина рассказала, что программа включает практические блоки, которые позволят участницам обучения повысить эффективность управления финансами предприятия с учетом жизненного цикла развития, на котором находится предприятие."Тренинг длится два дня и логично разделен на два крупных раздела: первый посвящен финансовой составляющей деятельности компаний, а второй больше акцентирован на реализации экспортных проектов на предприятии. Благодаря такой структуре участницы смогут сформировать системные знания об эффективном управлении финансами предприятия и подготовить его к выходу на экспорт", – подчеркнула Никитина.О дальнейшем развитии программы рассказал вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Группы РЭЦ Роман Генкель."Впереди нас ждет мастер-класс на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", который также будет посвящен финансовым аспектам для экспортеров и создан на основе материалов программы "Женское дело". Кроме того, коллеги из Школы экспорта РЭЦ и Банка России планируют разработать учебное пособие и дистанционный курс по темам сегодняшнего обучения", — поделился Генкель."Сегодня в России порядка 6 миллионов представителей малого и среднего бизнеса, из них примерно каждый четвертый предприниматель – это женщина, а среди самозанятых их доля достигает 40%", – напомнила статс-секретарь – заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова."Женщины-предпринимательницы за 6 месяцев этого года привлекли 53,6 миллиарда рублей под гарантии и поручительства Корпорации МСП. Не отстают они и в сфере закупок: с начала года крупнейшие заказчики заключили свыше 100 тысяч договоров с субъектами МСП – представителями женского предпринимательства. Их общая сумма превысила 381 миллиард рублей, то есть женщины заработали каждый 7-й рубль в сфере закупок", – отметила Коротченкова.Участие в тренинге, который проходит 24-25 августа в Москве, принимают более 60 представительниц МСП, ориентированных на развитие экспортной деятельности.

https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html

https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html

https://ria.ru/20230811/rets-1889589264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), корпорация мсп, центральный банк рф (цб рф)