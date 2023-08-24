Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации
Два подростка и взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге
© Фото очевидцаМесто ДТП в Калуге
© Фото очевидца
Место ДТП в Калуге
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге, двоих пострадавших оперируют прямо сейчас, еще одного готовят к операции, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.
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"В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один - в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой. В БСМП один пострадавший готовится к операции", - написал губернатор.
Он уточнил, что водитель задержан, по информации ГИБДД Калужской области, он был лишен прав в апреле этого года. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы, подчеркнул глава региона.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ДТП пострадали 10 человек.
По данным областной прокуратуры, в отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.