https://ria.ru/20230824/reanimatsiya-1892031607.html

Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации

Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации - РИА Новости, 24.08.2023

Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации

Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге, двоих пострадавших оперируют прямо сейчас, еще одного готовят к... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:27

2023-08-24T16:27

2023-08-24T16:47

происшествия

калуга

калужская область

киров

владислав шапша

гибдд мвд рф

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891987848_0:226:1280:946_1920x0_80_0_0_18d8c764512494efaec6009a8cf4b819.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге, двоих пострадавших оперируют прямо сейчас, еще одного готовят к операции, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.Шапша опубликовал уточненную информации о ДТП на улице Кирова."В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один - в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой. В БСМП один пострадавший готовится к операции", - написал губернатор.Он уточнил, что водитель задержан, по информации ГИБДД Калужской области, он был лишен прав в апреле этого года. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы, подчеркнул глава региона.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ДТП пострадали 10 человек.По данным областной прокуратуры, в отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230717/moskva-1884714495.html

калуга

калужская область

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге 2023-08-24T16:27 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калуга, калужская область, киров, владислав шапша, гибдд мвд рф, toyota corolla