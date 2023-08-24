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Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации - РИА Новости, 24.08.2023
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16:27 24.08.2023 (обновлено: 16:47 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/reanimatsiya-1892031607.html
Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации
Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации - РИА Новости, 24.08.2023
Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации
Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге, двоих пострадавших оперируют прямо сейчас, еще одного готовят к... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:27
2023-08-24T16:47
происшествия
калуга
калужская область
киров
владислав шапша
гибдд мвд рф
toyota corolla
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге, двоих пострадавших оперируют прямо сейчас, еще одного готовят к операции, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.Шапша опубликовал уточненную информации о ДТП на улице Кирова."В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один - в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой. В БСМП один пострадавший готовится к операции", - написал губернатор.Он уточнил, что водитель задержан, по информации ГИБДД Калужской области, он был лишен прав в апреле этого года. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы, подчеркнул глава региона.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ДТП пострадали 10 человек.По данным областной прокуратуры, в отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230717/moskva-1884714495.html
калуга
калужская область
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
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происшествия, калуга, калужская область, киров, владислав шапша, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Калуга, Калужская область, Киров, Владислав Шапша, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации

Два подростка и взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге

© Фото очевидцаМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге
© Фото очевидца
Место ДТП в Калуге
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге, двоих пострадавших оперируют прямо сейчас, еще одного готовят к операции, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.
Шапша опубликовал уточненную информации о ДТП на улице Кирова.
«
"В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один - в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой. В БСМП один пострадавший готовится к операции", - написал губернатор.
Он уточнил, что водитель задержан, по информации ГИБДД Калужской области, он был лишен прав в апреле этого года. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы, подчеркнул глава региона.
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ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ДТП пострадали 10 человек.
По данным областной прокуратуры, в отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
 
ПроисшествияКалугаКалужская областьКировВладислав ШапшаГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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