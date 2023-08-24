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У Украины нет инфраструктуры для размещения F-16, считает Пентагон
У Украины нет инфраструктуры для размещения F-16, считает Пентагон - РИА Новости, 24.08.2023
У Украины нет инфраструктуры для размещения F-16, считает Пентагон
Украина на данном этапе не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя истребителей четвертого поколения F-16, заявил в четверг... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:24
2023-08-24T22:24
2023-08-24T22:24
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Украина на данном этапе не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя истребителей четвертого поколения F-16, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Краткий ответ на ваш вопрос - нет", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, этому в сентябре будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230824/f-16-1892100495.html
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украина, патрик райдер, пентагон, f-16, нато, сергей лавров, сша, россия
Украина, Патрик Райдер, Пентагон, F-16, НАТО, Сергей Лавров, США, Россия
У Украины нет инфраструктуры для размещения F-16, считает Пентагон
Пентагон: у Украины сейчас нет инфраструктуры для размещения самолетов F-16