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Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области - РИА Новости, 24.08.2023
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Волгоградская область
 
14:56 24.08.2023 (обновлено: 14:58 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/rasteniya-1891995917.html
Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области
Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области - РИА Новости, 24.08.2023
Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области
Инновационный центр по разработке биологической защиты растений появится в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:56
2023-08-24T14:58
волгоградская область
волгоградская область
общество
среднеахтубинский район
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости. Инновационный центр по разработке биологической защиты растений появится в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, Бочаров в четверг посетил День поля и выставку "Волгоградский овощевод", которые проводятся на базе фермерского хозяйства в Среднеахтубинском районе. Отмечается, что глава региона обсудил с сельхозпроизводителями современные методики ведения овощеводства, научные достижения в этой сфере. Так, по данным администрации, предприятие "Заря" использует при выращивании овощей биологические средства защиты растений – энтомофаги, которые являются эффективной и безопасной альтернативой пестицидам. &quot;Направление, связанное с биологической защитой растений, — наиважнейшее. Мы приняли решение о создании на территории региона инновационного комплекса — сейчас стадия проектных решений&quot;, - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
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волгоградская область, общество, среднеахтубинский район, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Общество, Среднеахтубинский район, Андрей Бочаров

Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области

© iStock.com / Photo BetoРепа, морковь и фенхель
Репа, морковь и фенхель - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / Photo Beto
Репа, морковь и фенхель. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости. Инновационный центр по разработке биологической защиты растений появится в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, Бочаров в четверг посетил День поля и выставку "Волгоградский овощевод", которые проводятся на базе фермерского хозяйства в Среднеахтубинском районе. Отмечается, что глава региона обсудил с сельхозпроизводителями современные методики ведения овощеводства, научные достижения в этой сфере. Так, по данным администрации, предприятие "Заря" использует при выращивании овощей биологические средства защиты растений – энтомофаги, которые являются эффективной и безопасной альтернативой пестицидам.
«

"Направление, связанное с биологической защитой растений, — наиважнейшее. Мы приняли решение о создании на территории региона инновационного комплекса — сейчас стадия проектных решений", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.

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