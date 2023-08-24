https://ria.ru/20230824/rasteniya-1891995917.html

Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области

Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области - РИА Новости, 24.08.2023

Центр по разработке биозащиты растений появится в Волгоградской области

Инновационный центр по разработке биологической защиты растений появится в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:56

2023-08-24T14:56

2023-08-24T14:58

волгоградская область

волгоградская область

общество

среднеахтубинский район

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости. Инновационный центр по разработке биологической защиты растений появится в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, Бочаров в четверг посетил День поля и выставку "Волгоградский овощевод", которые проводятся на базе фермерского хозяйства в Среднеахтубинском районе. Отмечается, что глава региона обсудил с сельхозпроизводителями современные методики ведения овощеводства, научные достижения в этой сфере. Так, по данным администрации, предприятие "Заря" использует при выращивании овощей биологические средства защиты растений – энтомофаги, которые являются эффективной и безопасной альтернативой пестицидам. "Направление, связанное с биологической защитой растений, — наиважнейшее. Мы приняли решение о создании на территории региона инновационного комплекса — сейчас стадия проектных решений", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.

https://ria.ru/20230727/zerno-1886560396.html

волгоградская область

среднеахтубинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волгоградская область, общество, среднеахтубинский район, андрей бочаров