Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца
Путин: глава СК доложил о начале расследования авиакатастрофы с Пригожиным
© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, дело доведут до конца, заявил президент России Владимир Путин.
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"Но, что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Глава государства добавил, что сейчас проводятся экспертизы - технические, генетические, на это нужно время.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.