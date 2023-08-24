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Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца - РИА Новости, 24.08.2023
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19:31 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/rassledovanie-1892079696.html
Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца
Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца - РИА Новости, 24.08.2023
Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, дело... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:31
2023-08-24T19:31
происшествия
россия
тверь
донецкая народная республика
евгений пригожин
владимир путин
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, дело доведут до конца, заявил президент России Владимир Путин. &quot;Но, что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время&quot;, - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства добавил, что сейчас проводятся экспертизы - технические, генетические, на это нужно время. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230824/aviakatastrofa-1892077647.html
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тверь
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происшествия, россия, тверь, донецкая народная республика, евгений пригожин, владимир путин, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Тверь, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца

Путин: глава СК доложил о начале расследования авиакатастрофы с Пригожиным

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
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Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, дело доведут до конца, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Но, что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

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По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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ПроисшествияРоссияТверьДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинВладимир ПутинАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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