https://ria.ru/20230824/rassledovanie-1892079696.html

Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца

Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца - РИА Новости, 24.08.2023

Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, дело... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:31

2023-08-24T19:31

2023-08-24T19:31

происшествия

россия

тверь

донецкая народная республика

евгений пригожин

владимир путин

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования авиакатастрофы с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, дело доведут до конца, заявил президент России Владимир Путин. "Но, что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время", - сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства добавил, что сейчас проводятся экспертизы - технические, генетические, на это нужно время. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230824/aviakatastrofa-1892077647.html

https://ria.ru/20230824/chelovek-1892074898.html

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тверь

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, тверь, донецкая народная республика, евгений пригожин, владимир путин, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)