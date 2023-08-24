https://ria.ru/20230824/rasshirenie-1891986361.html

В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС

В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС

ЕС принял к сведению информацию о расширении БРИКС, сотрудничает с отдельными странами этого сообщества, но не с организацией в целом, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:36

2023-08-24T14:36

2023-08-24T14:38

в мире

брикс

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС принял к сведению информацию о расширении БРИКС, сотрудничает с отдельными странами этого сообщества, но не с организацией в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Как вы знаете, ЕС не является членом БРИКС. Это заявление о расширении группы является исключительно решением ее членов. Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам. Что касается саммита, то мы не участвуем в этом", - сказал он на просьбу журналистов озвучить реакцию ЕС на заявление о расширении БРИКС и присоединение к организации, в частности, Ирана. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230824/briks-1891943962.html

https://ria.ru/20230720/argentina-1885202065.html

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в мире, брикс, евросоюз