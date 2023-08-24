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В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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14:36 24.08.2023 (обновлено: 14:38 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/rasshirenie-1891986361.html
В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС
В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС
ЕС принял к сведению информацию о расширении БРИКС, сотрудничает с отдельными странами этого сообщества, но не с организацией в целом, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:36
2023-08-24T14:38
в мире
брикс
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС принял к сведению информацию о расширении БРИКС, сотрудничает с отдельными странами этого сообщества, но не с организацией в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Как вы знаете, ЕС не является членом БРИКС. Это заявление о расширении группы является исключительно решением ее членов. Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам. Что касается саммита, то мы не участвуем в этом", - сказал он на просьбу журналистов озвучить реакцию ЕС на заявление о расширении БРИКС и присоединение к организации, в частности, Ирана. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
https://ria.ru/20230824/briks-1891943962.html
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в мире, брикс, евросоюз
В мире, БРИКС, Евросоюз
В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС

Представитель ЕС Стано: союз принял к сведению информацию о расширении БРИКС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС принял к сведению информацию о расширении БРИКС, сотрудничает с отдельными странами этого сообщества, но не с организацией в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Как вы знаете, ЕС не является членом БРИКС. Это заявление о расширении группы является исключительно решением ее членов. Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам. Что касается саммита, то мы не участвуем в этом", - сказал он на просьбу журналистов озвучить реакцию ЕС на заявление о расширении БРИКС и присоединение к организации, в частности, Ирана.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС
12:18
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Эксперт предложил Аргентине вступить в БРИКС, несмотря на призыв ЕС
20 июля, 07:44
 
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