В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС
Представитель ЕС Стано: союз принял к сведению информацию о расширении БРИКС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. ЕС принял к сведению информацию о расширении БРИКС, сотрудничает с отдельными странами этого сообщества, но не с организацией в целом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Как вы знаете, ЕС не является членом БРИКС. Это заявление о расширении группы является исключительно решением ее членов. Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам. Что касается саммита, то мы не участвуем в этом", - сказал он на просьбу журналистов озвучить реакцию ЕС на заявление о расширении БРИКС и присоединение к организации, в частности, Ирана.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.