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Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ranenyy-1891900896.html
Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона
Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.08.2023
Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона
Мирный житель пострадал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области при атаке украинского ударного беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:49
2023-08-24T09:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области при атаке украинского ударного беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. Ориентировочно в восемь утра в четверг при помощи ударного беспилотника украинские военные совершили атаку на жилой район города Каменка-Днепровская. В одном из зданий, куда пришлось попадание, произошел взрыв, начался пожар. По предварительной информации, в результате обстрела ранения получил один мирный житель. В данный момент на месте ЧП работают правоохранители и экстренные службы.
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891748543.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона

В Запорожской области мирный житель ранен при утренней атаке украинского дрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области при атаке украинского ударного беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.
Ориентировочно в восемь утра в четверг при помощи ударного беспилотника украинские военные совершили атаку на жилой район города Каменка-Днепровская. В одном из зданий, куда пришлось попадание, произошел взрыв, начался пожар.
По предварительной информации, в результате обстрела ранения получил один мирный житель. В данный момент на месте ЧП работают правоохранители и экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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