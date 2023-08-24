https://ria.ru/20230824/ranenyy-1891900896.html

Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона

Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.08.2023

Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона

Мирный житель пострадал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области при атаке украинского ударного беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:49

2023-08-24T09:49

2023-08-24T09:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в городе Каменка-Днепровская Запорожской области при атаке украинского ударного беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. Ориентировочно в восемь утра в четверг при помощи ударного беспилотника украинские военные совершили атаку на жилой район города Каменка-Днепровская. В одном из зданий, куда пришлось попадание, произошел взрыв, начался пожар. По предварительной информации, в результате обстрела ранения получил один мирный житель. В данный момент на месте ЧП работают правоохранители и экстренные службы.

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891748543.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, происшествия