https://ria.ru/20230824/ramasvami-1891915325.html

"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России

"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России - РИА Новости, 24.08.2023

"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России

Американские власти целенаправленно распространяют ложь о России, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:45

2023-08-24T10:45

2023-08-24T11:09

в мире

сша

россия

украина

вивек рамасвами

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американские власти целенаправленно распространяют ложь о России, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек Рамасвами в интервью каналу ABC News."Эти люди постоянно врут: о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России, а сейчас еще и о количестве средств, направленных Украине, и на что они тратятся", — выразил он свое недовольство.Политик подчеркнул, что нынешние руководители застряли во временах противостояния США и СССР. По его словам, сегодня для Штатов главную угрозу представляет Китай.Рамасвами оказался единственным участником прошедших накануне предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки Украины.

https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891659149.html

https://ria.ru/20230824/ukraina-1891894310.html

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в мире, сша, россия, украина, вивек рамасвами