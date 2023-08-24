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"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России - РИА Новости, 24.08.2023
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10:45 24.08.2023 (обновлено: 11:09 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ramasvami-1891915325.html
"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России
"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России - РИА Новости, 24.08.2023
"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России
Американские власти целенаправленно распространяют ложь о России, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:45
2023-08-24T11:09
в мире
сша
россия
украина
вивек рамасвами
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американские власти целенаправленно распространяют ложь о России, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек Рамасвами в интервью каналу ABC News."Эти люди постоянно врут: о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России, а сейчас еще и о количестве средств, направленных Украине, и на что они тратятся", — выразил он свое недовольство.Политик подчеркнул, что нынешние руководители застряли во временах противостояния США и СССР. По его словам, сегодня для Штатов главную угрозу представляет Китай.Рамасвами оказался единственным участником прошедших накануне предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки Украины.
https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891659149.html
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в мире, сша, россия, украина, вивек рамасвами
В мире, США, Россия, Украина, Вивек Рамасвами
"Вам врали": кандидат в президенты США обрушился на страну из-за России

Рамасвами: США продолжают врать своим гражданам о России и Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американские власти целенаправленно распространяют ложь о России, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек Рамасвами в интервью каналу ABC News.
"Эти люди постоянно врут: о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России, а сейчас еще и о количестве средств, направленных Украине, и на что они тратятся", — выразил он свое недовольство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 09:16
Политик подчеркнул, что нынешние руководители застряли во временах противостояния США и СССР. По его словам, сегодня для Штатов главную угрозу представляет Китай.
Рамасвами оказался единственным участником прошедших накануне предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки Украины.
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