https://ria.ru/20230824/rakety-1892030566.html
Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot
Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 24.08.2023
Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot
Германия впервые осуществила поставку ракет для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, следует из обновленного списка военных поставок Украине... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:25
2023-08-24T16:25
2023-08-24T16:35
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Германия впервые осуществила поставку ракет для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, следует из обновленного списка военных поставок Украине на сайте немецкого правительства.Правительство Германии не уточнило, сколько именно ракет для ЗРК Patriot получил Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230824/taktika-1892026489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot
Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot