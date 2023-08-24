https://ria.ru/20230824/rakety-1892030566.html

Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot

Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 24.08.2023

Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot

Германия впервые осуществила поставку ракет для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, следует из обновленного списка военных поставок Украине... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:25

2023-08-24T16:25

2023-08-24T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Германия впервые осуществила поставку ракет для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, следует из обновленного списка военных поставок Украине на сайте немецкого правительства.Правительство Германии не уточнило, сколько именно ракет для ЗРК Patriot получил Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230824/taktika-1892026489.html

германия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина