https://ria.ru/20230824/putin-1892086970.html
Путин проводит встречу с Сальдо
Путин проводит встречу с Сальдо - РИА Новости, 24.08.2023
Путин проводит встречу с Сальдо
Президент России Владимир Путин проводит встречу с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:22
2023-08-24T20:22
2023-08-24T20:29
политика
россия
херсонская область
донецкая народная республика
владимир путин
владимир сальдо
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо.Встреча проходит в Кремле. Сальдо доложил президенту о ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС.Ранее в четверг глава государства встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
https://ria.ru/20230824/vsu-1892043120.html
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политика, россия, херсонская область , донецкая народная республика, владимир путин, владимир сальдо, денис пушилин
Политика, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Денис Пушилин
Путин проводит встречу с Сальдо
Путин проводит встречу с врио главы Херсонской области Сальдо