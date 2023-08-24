https://ria.ru/20230824/putin-1892086970.html

Путин проводит встречу с Сальдо

Путин проводит встречу с Сальдо - РИА Новости, 24.08.2023

Путин проводит встречу с Сальдо

Президент России Владимир Путин проводит встречу с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:22

2023-08-24T20:22

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политика

россия

херсонская область

донецкая народная республика

владимир путин

владимир сальдо

денис пушилин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо.Встреча проходит в Кремле. Сальдо доложил президенту о ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС.Ранее в четверг глава государства встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

https://ria.ru/20230824/vsu-1892043120.html

россия

херсонская область

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политика, россия, херсонская область , донецкая народная республика, владимир путин, владимир сальдо, денис пушилин