https://ria.ru/20230824/putin-1891949197.html

Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин

Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023

Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин

В ближайшее время альтернативы углеводородному топливу не будет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:41

2023-08-24T12:41

2023-08-24T12:41

экономика

россия

владимир путин

воздушно-космические силы россии

брикс

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ближайшее время альтернативы углеводородному топливу не будет, заявил президент России Владимир Путин. "Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернативы угля углеводородному топливу не просматриваются", - сказал Путин, выступая по ВКС на встрече в формате БРИКС плюс. Путин отметил, что переход к низко эмиссионной экономике должен быть постепенным.

https://ria.ru/20211103/toplivo-1757578571.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, брикс