https://ria.ru/20230824/putin-1891949197.html
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин
В ближайшее время альтернативы углеводородному топливу не будет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:41
2023-08-24T12:41
2023-08-24T12:41
экономика
россия
владимир путин
воздушно-космические силы россии
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ближайшее время альтернативы углеводородному топливу не будет, заявил президент России Владимир Путин. "Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернативы угля углеводородному топливу не просматриваются", - сказал Путин, выступая по ВКС на встрече в формате БРИКС плюс. Путин отметил, что переход к низко эмиссионной экономике должен быть постепенным.
https://ria.ru/20211103/toplivo-1757578571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, брикс
Экономика, Россия, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, БРИКС
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин
Путин: в обозримой перспективе альтернативы углеводородам не просматривается