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Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
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12:41 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/putin-1891949197.html
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин
В ближайшее время альтернативы углеводородному топливу не будет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:41
2023-08-24T12:41
экономика
россия
владимир путин
воздушно-космические силы россии
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ближайшее время альтернативы углеводородному топливу не будет, заявил президент России Владимир Путин. "Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернативы угля углеводородному топливу не просматриваются", - сказал Путин, выступая по ВКС на встрече в формате БРИКС плюс. Путин отметил, что переход к низко эмиссионной экономике должен быть постепенным.
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экономика, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, брикс
Экономика, Россия, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, БРИКС
Пока альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин

Путин: в обозримой перспективе альтернативы углеводородам не просматривается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе
Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В ближайшее время альтернативы углеводородному топливу не будет, заявил президент России Владимир Путин.
"Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернативы угля углеводородному топливу не просматриваются", - сказал Путин, выступая по ВКС на встрече в формате БРИКС плюс.
Путин отметил, что переход к низко эмиссионной экономике должен быть постепенным.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииБРИКС
 
 
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