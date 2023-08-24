https://ria.ru/20230824/psikholog-1892081324.html

В Югре внедрят систему "Кабинет психолога" до конца 2023 года

В Югре внедрят систему "Кабинет психолога" до конца 2023 года - РИА Новости, 24.08.2023

В Югре внедрят систему "Кабинет психолога" до конца 2023 года

Автоматизированная информационная система "Кабинет психолога" для детей, родителей и учителей будет внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:40

2023-08-24T19:40

2023-08-24T19:40

ханты-мансийский автономный округ

общество

наталья комарова

югра

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Автоматизированная информационная система "Кабинет психолога" для детей, родителей и учителей будет внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до конца 2023 года, сообщила глава региона Наталья Комарова. "Для формирования единых подходов оказания психологической помощи и сопровождения участников образовательного процесса в Югре до конца этого года будет внедрена уникальная автоматизированная информационная система "Кабинет психолога". Она позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторингов. Учителя, родители и обучающиеся будут получать психологическую помощь и консультации не только от школьного психолога, но и от специалистов Ассоциации психологов Югры", - сказала Комарова в обращении к участникам августовского совещания педагогических работников региона. По словам губернатора, с начала учебного года систему образования ждет ряд нововведений. Так, с 1 сентября все школы Югры переходят на новые федеральные основные образовательные программы, названные "Золотым стандартом". Департаментом образования и науки автономного округа оцифрованы и включены в региональную информационную систему образования все отчеты, которые должен предоставлять учитель. Также с 1 сентября вступает в силу новый порядок проведения аттестации педагогических работников, согласно которой квалификационная категория будет действовать бессрочно. Как отметила Комарова, в Югре уже создана и используется первая в стране автоматизированная аттестация педагогических кадров, которая позволяет выявлять у учителя профессиональные дефициты и зоны ближайшего развития. Помимо этого, с 1 сентября во всех школах Югры вводится универсальный минимальный набор профориентационных практик и инструментов для осознанного выбора школьниками будущей профессии. Профминимум объединит федеральный проект "Билет в будущее" с региональным проектом "Будущий профессионал". "Мы планомерно работаем над обновлением инфраструктуры, материально-технической базы и образовательных программ в организациях среднего профессионального образования. За 4 года в югорских колледжах созданы 114 мастерских. Первого сентября в Сургутском политехническом колледже открывается центр опережающей профессиональной подготовки, в котором будут обучать новым перспективным профессиям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам", - добавила Комарова. Губернатор поручила департаменту образования и науки региона в декабре 2023 года провести Форум педагогических династий, чтобы продолжить развитие школы наставничества в Югре.

https://ria.ru/20230823/yugra-1891674177.html

https://ria.ru/20230821/fermerstvo-1891397288.html

https://ria.ru/20230728/zhile-1886881484.html

ханты-мансийский автономный округ

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общество, наталья комарова, югра, ханты-мансийский автономный округ