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Вам этого не простят. Назван роковой просчет Украины - РИА Новости, 24.08.2023
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04:18 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/proschet-1891877330.html
Вам этого не простят. Назван роковой просчет Украины
Вам этого не простят. Назван роковой просчет Украины - РИА Новости, 24.08.2023
Вам этого не простят. Назван роковой просчет Украины
Разочаровывающие результаты контрнаступления ВСУ обнажили раскол между Вашингтоном и Киевом, что последний "не может себе позволить", такое мнение высказал... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:18
2023-08-24T04:18
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Разочаровывающие результаты контрнаступления ВСУ обнажили раскол между Вашингтоном и Киевом, что последний "не может себе позволить", такое мнение высказал обозреватель британского портала Unherd Арис Русинос.Как отметил автор, результаты ВСУ в ходе разрекламированного контрнаступления остаются неутешительными, при этом для России боевые действия входят в "комфортный ритм". По его мнению, Украине стоит отказаться от активных действий и приготовиться к "трудной" зиме, занявшись своим "самым стратегически слабым местом" – своими позициями в американской политической системе.По словам Русиноса, "жестокая правда" для Киева состоит в том, что ему нужно "сохранить квази-союз" с США настолько, насколько это необходимо для обеспечения среднесрочного выживания Украины. "Без Соединенных Штатов за спиной Украины вся поддержка со стороны Европа испарится — с разной степенью сожаления и облегчения", - указал обозреватель.В свою очередь, "неудобная реальность" для Украины заключается и в том, что ее суверенитет "жестоко ограничен капризами внутренней американской политики". При этом "оппозиционная партия США" испытывает все большее недовольство "прокси-войной", а "весьма непостоянные в своих пристрастиях" американские избиратели все меньше хотят финансировать ВСУ, полагает автор.Кроме того, разочаровывающие результаты контрнаступления обнажили раскол между Вашингтоном и Киевом, который Украина "не может себе позволить". "Активизирующаяся игра в перекладывание вины между анонимными чиновниками администрации Байдена, обвиняющими украинскую армию в чрезмерных обещаниях и недостаточной реализации "правильной" стратегии, и киевскими официальными лицами, осуждающими Запад за "недопоставки" оружия, со временем никак не будет работать в пользу Украины", - подчеркнул Русинос.При этом он добавил, что западным дипломатам "хорошо бы уже сейчас" остерегаться зарождающегося у Украины мифа об "ударе в спину" со стороны союзников.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230824/general-1891870350.html
https://ria.ru/20230823/melitopol-1891688548.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
Вам этого не простят. Назван роковой просчет Украины

Unherd: неудачи ВСУ обнажили роковой для Украины раскол с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Разочаровывающие результаты контрнаступления ВСУ обнажили раскол между Вашингтоном и Киевом, что последний "не может себе позволить", такое мнение высказал обозреватель британского портала Unherd Арис Русинос.
Как отметил автор, результаты ВСУ в ходе разрекламированного контрнаступления остаются неутешительными, при этом для России боевые действия входят в "комфортный ритм". По его мнению, Украине стоит отказаться от активных действий и приготовиться к "трудной" зиме, занявшись своим "самым стратегически слабым местом" – своими позициями в американской политической системе.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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По словам Русиноса, "жестокая правда" для Киева состоит в том, что ему нужно "сохранить квази-союз" с США настолько, насколько это необходимо для обеспечения среднесрочного выживания Украины. "Без Соединенных Штатов за спиной Украины вся поддержка со стороны Европа испарится — с разной степенью сожаления и облегчения", - указал обозреватель.
В свою очередь, "неудобная реальность" для Украины заключается и в том, что ее суверенитет "жестоко ограничен капризами внутренней американской политики". При этом "оппозиционная партия США" испытывает все большее недовольство "прокси-войной", а "весьма непостоянные в своих пристрастиях" американские избиратели все меньше хотят финансировать ВСУ, полагает автор.
Кроме того, разочаровывающие результаты контрнаступления обнажили раскол между Вашингтоном и Киевом, который Украина "не может себе позволить". "Активизирующаяся игра в перекладывание вины между анонимными чиновниками администрации Байдена, обвиняющими украинскую армию в чрезмерных обещаниях и недостаточной реализации "правильной" стратегии, и киевскими официальными лицами, осуждающими Запад за "недопоставки" оружия, со временем никак не будет работать в пользу Украины", - подчеркнул Русинос.
При этом он добавил, что западным дипломатам "хорошо бы уже сейчас" остерегаться зарождающегося у Украины мифа об "ударе в спину" со стороны союзников.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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