https://ria.ru/20230824/probki-1892023384.html

Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября

Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября - РИА Новости, 24.08.2023

Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября

Транспортные заторы на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:56

2023-08-24T15:56

2023-08-24T15:56

авто

сочи

адлер

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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Транспортные заторы на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. Ранее в пресс-службе отмечали, что пропускная способность на российско-абхазской границе превышена более, чем в семь раз по сравнению с допустимой проектной мощностью, при этом к выходным машин на пункте досмотра становится еще больше. Сейчас транспортные заторы на российско-абхазской границе сохраняются, сказали в таможне. "Нагрузка обычно не снижается до конца сентября... В период курортного сезона с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз", - сказала собеседница агентства, отметив, что август в этом промежутке считается месяцем пиковых транспортных нагрузок. Как отмечают в таможне, в этом году туристический поток бьет все рекорды, в сутки через российско-абхазскую границу проходят до 70 тысяч человек, проезжают 11 тысяч автомобилей.

https://ria.ru/20230824/nelegaly-1892003884.html

https://ria.ru/20230822/ssha-1891423926.html

сочи

адлер

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авто, сочи, адлер