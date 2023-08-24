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Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября - РИА Новости, 24.08.2023
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15:56 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/probki-1892023384.html
Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября
Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября - РИА Новости, 24.08.2023
Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября
Транспортные заторы на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:56
2023-08-24T15:56
авто
сочи
адлер
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Транспортные заторы на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. Ранее в пресс-службе отмечали, что пропускная способность на российско-абхазской границе превышена более, чем в семь раз по сравнению с допустимой проектной мощностью, при этом к выходным машин на пункте досмотра становится еще больше. Сейчас транспортные заторы на российско-абхазской границе сохраняются, сказали в таможне. "Нагрузка обычно не снижается до конца сентября... В период курортного сезона с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз", - сказала собеседница агентства, отметив, что август в этом промежутке считается месяцем пиковых транспортных нагрузок. Как отмечают в таможне, в этом году туристический поток бьет все рекорды, в сутки через российско-абхазскую границу проходят до 70 тысяч человек, проезжают 11 тысяч автомобилей.
https://ria.ru/20230824/nelegaly-1892003884.html
https://ria.ru/20230822/ssha-1891423926.html
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авто, сочи, адлер
Авто, Сочи, Адлер
Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября

Транспортные заторы на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября

© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Транспортные заторы на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.
Ранее в пресс-службе отмечали, что пропускная способность на российско-абхазской границе превышена более, чем в семь раз по сравнению с допустимой проектной мощностью, при этом к выходным машин на пункте досмотра становится еще больше.
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Сейчас транспортные заторы на российско-абхазской границе сохраняются, сказали в таможне.
«
"Нагрузка обычно не снижается до конца сентября... В период курортного сезона с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз", - сказала собеседница агентства, отметив, что август в этом промежутке считается месяцем пиковых транспортных нагрузок.
Как отмечают в таможне, в этом году туристический поток бьет все рекорды, в сутки через российско-абхазскую границу проходят до 70 тысяч человек, проезжают 11 тысяч автомобилей.
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