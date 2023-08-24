https://ria.ru/20230824/primore-1891879402.html

В Приморье заверили, что вода с "Фукусимы-1" не окажет влияния на регион

В Приморье заверили, что вода с "Фукусимы-1" не окажет влияния на регион - РИА Новости, 24.08.2023

В Приморье заверили, что вода с "Фукусимы-1" не окажет влияния на регион

Уровень радиации в воде в Приморье контролируется, и пока поводов для беспокойства из-за планируемого начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T05:16

2023-08-24T05:16

2023-08-24T05:16

япония

дальний восток

приморский край

фукусима-1

терсо

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Уровень радиации в воде в Приморье контролируется, и пока поводов для беспокойства из-за планируемого начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии нет: она не окажет влияния на регион, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО готовится начать в четверг сброс слаборадиоактивной воды в океан. В Примгидромете РИА Новости сообщили, что специалисты учреждения пока будут мониторить радиационную обстановку в Приморье в штатном режиме без учащенных наблюдений. В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали агентству, что на фоне информации о планах сброса воды усилили радиологический контроль уловов на Дальнем Востоке. "В целом система лабораторного контроля Роспотребнадзора периодически делает замеры воды. У нас в ГКУ ПК ПБ ГОЧС на экстренный случай имеется выездная химико-радиометрическая лаборатория, способная выехать на место загрязнения и осуществлять замеры радиации. Пока поводов для беспокойства нет. Сбрасываемая вода на Фукусима-1 выходит в открытый океан и прямого влияния на Приморский край не оказывает", - сказал собеседник. Он добавил, что также на таможенных постах имеются радиационные рамки. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html

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япония

дальний восток

приморский край

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япония, дальний восток, приморский край, фукусима-1, терсо, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)