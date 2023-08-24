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В Приморье просушили более 780 домов после паводка - РИА Новости, 24.08.2023
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00:09 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/primore-1891867154.html
В Приморье просушили более 780 домов после паводка
В Приморье просушили более 780 домов после паводка - РИА Новости, 24.08.2023
В Приморье просушили более 780 домов после паводка
Более 780 домов, подтопленных дождём и паводком, просушили тепловыми пушками спасатели в Приморье, из более 600 домов откачана вода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:09
2023-08-24T00:09
происшествия
артёмовский городской округ
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Более 780 домов, подтопленных дождём и паводком, просушили тепловыми пушками спасатели в Приморье, из более 600 домов откачана вода, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В Примгидромете утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации ввели в среду в Артемовском городском округе Приморья из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления. По данным главы округа Вячеслава Квона, дожди отрезали проезд к шести двухквартирным домам в Артеме. Вечером в среду мэрия Владивостока информировала, что специалисты водоканала ведут контролируемый сброс воды с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды. "Откачано воды из более 600 домов, тепловыми пушками просушено более 780 домов, вывезено мусора - 12498 тонн", - сообщил собеседник. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230816/khanun-1890456214.html
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происшествия, артёмовский городской округ, владивосток
Происшествия, Артёмовский городской округ, Владивосток
В Приморье просушили более 780 домов после паводка

В Приморье тепловыми пушками просушили более 780 домов после паводка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Более 780 домов, подтопленных дождём и паводком, просушили тепловыми пушками спасатели в Приморье, из более 600 домов откачана вода, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В Примгидромете утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации ввели в среду в Артемовском городском округе Приморья из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления. По данным главы округа Вячеслава Квона, дожди отрезали проезд к шести двухквартирным домам в Артеме. Вечером в среду мэрия Владивостока информировала, что специалисты водоканала ведут контролируемый сброс воды с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды.
"Откачано воды из более 600 домов, тепловыми пушками просушено более 780 домов, вывезено мусора - 12498 тонн", - сообщил собеседник.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.
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