В Приморье просушили более 780 домов после паводка
В Приморье тепловыми пушками просушили более 780 домов после паводка
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Более 780 домов, подтопленных дождём и паводком, просушили тепловыми пушками спасатели в Приморье, из более 600 домов откачана вода, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. В Примгидромете утром в среду рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков. По информации правительства региона, ливни отрезали в среду 11 населенных пунктов от транспортного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации ввели в среду в Артемовском городском округе Приморья из-за сильных дождей, вызвавших в муниципалитете переливы на дорогах и подтопления. По данным главы округа Вячеслава Квона, дожди отрезали проезд к шести двухквартирным домам в Артеме. Вечером в среду мэрия Владивостока информировала, что специалисты водоканала ведут контролируемый сброс воды с Богатинского водохранилища, чтобы избежать образования критического уровня воды.
"Откачано воды из более 600 домов, тепловыми пушками просушено более 780 домов, вывезено мусора - 12498 тонн", - сообщил собеседник.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Тогда в крае был введен региональный режим ЧС.