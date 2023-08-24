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СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке - РИА Новости, 24.08.2023
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07:10 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/prigovor-1891883540.html
СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке
СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке
Израильтянка Малка Лайфер, обвиняемая в педофилии и сексуальном насилии по отношению к ученицам религиозной школы в австралийском Мельбурне, приговорена к 15... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:10
2023-08-24T07:10
израиль
австралия
мельбурн
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Израильтянка Малка Лайфер, обвиняемая в педофилии и сексуальном насилии по отношению к ученицам религиозной школы в австралийском Мельбурне, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщает местный телеканал ABC. "Судья (Марк) Гэмбл приговорил Лайфер к 15 годам тюремного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения сроком на 11 с половиной лет", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал отмечает, что 2 069 дней, которые Лайфер провела в предварительном заключении в Израиле и Австралии, идут в счет срока. В январе 2021 года Лайфер была экстрадирована в Австралию, чтобы предстать перед судом. В декабре 2020 года на то время глава минюста Израиля Ави Ниссенкорн подписал решение об экстрадиции Малки Лайфер в Австралию после того, как апелляцию Лайфер на решение об экстрадиции отклонил Верховный суд Израиля. Также просьбу об отмене экстрадиции в Австралию отклонил Окружной суд Иерусалима. Запрос об экстрадиции Лайфер, обвиняемой в 74 эпизодах сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним ученицам религиозной еврейской школы в Мельбурне, которую она возглавляла, был направлен в Израиль в 2014 году. Однако в октябре 2014 года районный суд освободил ее под домашний арест, а в 2016 году, после заключения районного психиатра, суд принял решение о прекращении процедуры экстрадиции. В 2018 году после тайного расследования по ее делу, которое подтвердило, что она симулирует психическое заболевание, женщина вновь была арестована. В сентябре 2020 года Верховный суд отклонил апелляцию адвокатов Лайфер, утверждавших, что ее психическая болезнь не позволяет ей предстать перед судом в качестве обвиняемой, постановил, что она психически здорова и состояние женщины не препятствует экстрадиции.
https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html
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израиль, австралия, мельбурн, в мире
Израиль, Австралия, Мельбурн, В мире
СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке

ABC: в Австралии приговорили к 15 годам израильтянку, обвиняемую в педофилии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Израильтянка Малка Лайфер, обвиняемая в педофилии и сексуальном насилии по отношению к ученицам религиозной школы в австралийском Мельбурне, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщает местный телеканал ABC.
«
"Судья (Марк) Гэмбл приговорил Лайфер к 15 годам тюремного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения сроком на 11 с половиной лет", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал отмечает, что 2 069 дней, которые Лайфер провела в предварительном заключении в Израиле и Австралии, идут в счет срока.
В январе 2021 года Лайфер была экстрадирована в Австралию, чтобы предстать перед судом. В декабре 2020 года на то время глава минюста Израиля Ави Ниссенкорн подписал решение об экстрадиции Малки Лайфер в Австралию после того, как апелляцию Лайфер на решение об экстрадиции отклонил Верховный суд Израиля. Также просьбу об отмене экстрадиции в Австралию отклонил Окружной суд Иерусалима.
Запрос об экстрадиции Лайфер, обвиняемой в 74 эпизодах сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним ученицам религиозной еврейской школы в Мельбурне, которую она возглавляла, был направлен в Израиль в 2014 году. Однако в октябре 2014 года районный суд освободил ее под домашний арест, а в 2016 году, после заключения районного психиатра, суд принял решение о прекращении процедуры экстрадиции.
В 2018 году после тайного расследования по ее делу, которое подтвердило, что она симулирует психическое заболевание, женщина вновь была арестована. В сентябре 2020 года Верховный суд отклонил апелляцию адвокатов Лайфер, утверждавших, что ее психическая болезнь не позволяет ей предстать перед судом в качестве обвиняемой, постановил, что она психически здорова и состояние женщины не препятствует экстрадиции.
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