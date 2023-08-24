https://ria.ru/20230824/prigovor-1891883540.html

СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке

СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: в Австралии вынесли приговор обвиняемой в педофилии израильтянке

Израильтянка Малка Лайфер, обвиняемая в педофилии и сексуальном насилии по отношению к ученицам религиозной школы в австралийском Мельбурне, приговорена к 15... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:10

2023-08-24T07:10

2023-08-24T07:10

израиль

австралия

мельбурн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Израильтянка Малка Лайфер, обвиняемая в педофилии и сексуальном насилии по отношению к ученицам религиозной школы в австралийском Мельбурне, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщает местный телеканал ABC. "Судья (Марк) Гэмбл приговорил Лайфер к 15 годам тюремного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения сроком на 11 с половиной лет", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал отмечает, что 2 069 дней, которые Лайфер провела в предварительном заключении в Израиле и Австралии, идут в счет срока. В январе 2021 года Лайфер была экстрадирована в Австралию, чтобы предстать перед судом. В декабре 2020 года на то время глава минюста Израиля Ави Ниссенкорн подписал решение об экстрадиции Малки Лайфер в Австралию после того, как апелляцию Лайфер на решение об экстрадиции отклонил Верховный суд Израиля. Также просьбу об отмене экстрадиции в Австралию отклонил Окружной суд Иерусалима. Запрос об экстрадиции Лайфер, обвиняемой в 74 эпизодах сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним ученицам религиозной еврейской школы в Мельбурне, которую она возглавляла, был направлен в Израиль в 2014 году. Однако в октябре 2014 года районный суд освободил ее под домашний арест, а в 2016 году, после заключения районного психиатра, суд принял решение о прекращении процедуры экстрадиции. В 2018 году после тайного расследования по ее делу, которое подтвердило, что она симулирует психическое заболевание, женщина вновь была арестована. В сентябре 2020 года Верховный суд отклонил апелляцию адвокатов Лайфер, утверждавших, что ее психическая болезнь не позволяет ей предстать перед судом в качестве обвиняемой, постановил, что она психически здорова и состояние женщины не препятствует экстрадиции.

https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html

израиль

австралия

мельбурн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, австралия, мельбурн, в мире